“Tenemos que unirnos más como ciudad”

Jorge Zapata fue electo este año por el voto popular de la ciudad de Treinta de Agosto para ejercer su tercer mandato como director del Ente Descentralizado, y señaló que éste es un año especial en lo personal porque la gente lo eligió por tercera vez.

“Eso demuestra que hemos estado haciendo bien nuestras tareas y que contamos con el respaldo de la comunidad. Pero además, me compromete mucho más y me genera nuevas responsabilidades que desde mi lugar trataré de cumplir para que el pueblo siga creciendo. Hoy me toca trabajar con el intendente Miguel Fernández y hay una buena relación, me está apoyando para mejorar la calidad de vida de los treintenses”, resalta el funcionario.

Además desde este año Zapata cuenta con la colaboración del Consejo Asesor Vecinal y agradece el apoyo que recibe a diario por parte de este grupo de personas que fue elegido también democráticamente. “Entre todos armamos la agenda de trabajo y charlamos las cosas que tenemos que hacer para el pueblo. Es una nueva forma de ayudar al director del Ente, otra experiencia que hasta ahora viene dando resultados”, comenta.

Necesidades

Con respecto a los pedidos que recibe de la gente, Zapata señala que hay dos temas que están en el eje central de la comunidad. Uno es la problemática de la falta de viviendas y el otro es la falta de trabajo.

En este marco, el Municipio entregó las 10 primeras casas de un plan por círculo cerrado y en el acto de ayer se anunció la construcción de 20 nuevas viviendas. En tanto, respecto a la situación laboral, Zapata indicó que “se nota la gran cantidad de gente que viene a pedir trabajo, pero esto se enmarca en una problemática de la Nación”, añadiendo que actualmente el Ente cuenta con 240 empleados.

Y sobre cuestiones pendientes, el funcionario mencionó que “a los vecinos se les están debiendo algunas cuadras de asfalto, algo con lo que se espera poder cumplir ahora o el próximo año”. Mientras que además se explicó que por el momento sólo van a avanzar con el Centro Cívico.

Mensaje

Por último, el director del Ente Descentralizado envió sus palabras hacia todos los ciudadanos y dijo: “Estamos viviendo tiempos difíciles y el pedido a toda la comunidad, especialmente a los más jóvenes, es que se integren y se sumen a participar de las instituciones locales para que en el futuro tengamos más dirigentes dispuestos a brindarse por la sociedad. Respetando las ideas y el pensamiento de todos, creo que tenemos que unirnos más como ciudad. Las puertas están abiertas para todos”.