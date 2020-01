“Tenemos que lograr que el personal de Bomberos Voluntarios sea profesional en todos los aspectos”

En el 2020 que recién se inicia, La Opinión decidió comenzar a consultar a las distintas instituciones que trabajan en Trenque Lauquen con el fin de conocer cuáles son los principales objetivos a plasmar en el nuevo año que recién se inicia.

En esta oportunidad, este medio entrevistó al presidente de Bomberos Voluntarios, Juan Nappi, para consultarle cuáles serán los principales objetivos que la institución buscará alcanzar y concretar durante los próximos doce meses. En este sentido, el dirigente señaló la capacitación y profesionalización del personal de Bomberos, trabajos de infraestructura en el cuartel y en otras dependencias de la institución y continuar trabajando para poder concretar la construcción del nuevo cuartel en un sector del predio ferroviario aunque consideró que, en este último punto, quizás no pueda concretarse durante ese 2020 ya que la adjudicación del terreno aún no se ha concretado.

n Capacitación

“El principal objetivo es la capacitación del personal. Hoy, si bien tenemos muchos elementos, hay que seguir preparándonos para lo impredecible y para eso tenemos que tener la mayor cantidad de materiales necesarios para lo que pudiera ocurrir. Entonces, tenemos que lograr que el personal de Bomberos sea profesional en todos sus aspectos, desde un rescate vehicular, desde un rescate en un espacio confirmado, desde un rescate con cuerdas. Hay que trabajar para que el bombero sea profesional en todos y cada uno de los aspectos que tiene cada especialidad”, comentó Nappi antes de agregar: “Primeramente, el personal tiene que ser bombero y un bombero tiene que saber apagar un fuego sin tratar de romper más de lo que el fuego rompe. Antes decíamos ‘lo que se salva en un incendio, lo rompen los bomberos’. Hoy hay muchas técnicas con el agua con las cuales se puede trabajar sin hacer daño y a través de las cuales se especializa al bombero en el cuidado de todos los elementos dentro de una casa donde, cuando se asiste por un incendio, no puede hacerse más daño del que ya hace el fuego. Por eso siempre decimos que buscamos salvaguardar vidas y bienes. Por esa razón, los bomberos tienen que ser profesionales sí o sí. Ese es el objetivo principal”.

n Infraestructura

Por otro lado, el dirigente señaló que “también tenemos que realizar obras de infraestructura en el cuartel, nos tenemos que estar preparando porque los cursos son cada vez más intensos en cuanto a cantidad de gente y tener los dormitorios para los instructores y para la gente que viene a nosotros se nos aliviana el gasto en lo que respecta a hotelería pudiéndole dársela nosotros. Hemos preparado la cocina para que cuando vengan ya le podamos cocinar a los bomberos. Eso tiene un costo y lo cobramos mínimamente para no gastar la plata de la institución. Cada bombero que viene paga su curso, su comida, sus instructores. Entonces, al mismo tiempo busco llevar de la mano al personal de Bomberos de Trenque Lauquen en ese objetivo”.

n Campo de entrenamiento

En otro orden, Nappi señaló que “el Campo de Entrenamiento es el otro objetivo. Cuando yo hablo de profesionalizar a la gente, tener las aulas que ya tenemos para hacer todo lo que es la parte teórica es sólo una parte de esa profesionalización. La otra es poder trasladar esa teoría a la práctica que se realizará en el Campo de Entrenamiento. Todo eso forma parte de la infraestructura que tenemos que hacer durante este año. El campo de entrenamiento nos va a llevar unos buenos pesos pero lo vamos a ir haciendo despacio. En primer lugar, vamos a ir realizando los pocos escenarios que necesitamos de manera más urgente”.

Por otro lado, Nappi informó que hoy “hay cuatro chicos que van a terminar el curso en Texas y cuatro van a ir a México para luego volver a Texas en el año próximo para ser instructores. Porque nosotros tenemos que ir teniendo el campo de entrenamiento y tener los instructores para cuando vengan los practicantes. Entonces, al ir teniendo más instructores nosotros, vendrían menos instructores de afuera. Porque el perfeccionamiento y la certificación de instructor la conseguimos en Texas”.

n Apuesta al futuro

Sobre el futuro de la institución, el entrevistado comentó: “Si analizamos lo que tenemos, podemos decir que estamos bien. Pero todo el mundo debe recordar que la ciudad había crecido mucho y la institución no. Hoy tenemos, acorde a lo que creció la ciudad, un Cuartel de Bomberos del cual el pueblo de Trenque Lauquen se debe sentir orgulloso. Porque lo hicieron ellos. Este cuartel hoy tiene estas características gracias a un montón de locos que estamos dentro pero la plata la pone el pueblo. Y nosotros queremos mostrarle al pueblo todo lo que se está haciendo permanentemente y siempre le decimos que nos acompañen. Este Consejo Directivo ha apostado mucho a la capacitación del personal y esto tenemos que agradecérselo a la gente de Trenque Lauquen. Por esa razón estoy orgulloso de estar en este cuartel que es el primer cuartel escuela de la Provincia de Buenos Aires”.

Por último, y con respecto al proyecto del nuevo cuartel, Nappi comentó que “no creo que lleguemos a concretarlo durante este 2020 porque todavía el terreno no está adjudicado, no podemos invertir hasta no tener la firma de que podremos hacer la obra en ese terreno. Una vez que lo tengamos, proyectaremos la obra”.