Temen que el recorte en los medicamentos alcance a gente que realmente lo necesita

La decisión del director ejecutivo del PAMI, Carlos Regazzoni, de dejar de entregar medicamentos gratis a quienes cuenten con una prepaga, posean un auto de menos de 10 años o más de un inmueble, y quienes cobren más de 1,5 haberes previsionales mínimos generó opiniones encontradas y algunas dudas sobre cómo será su puesta en práctica muchos trenquelauquenses afiliados a la mencionada obra social.

Y si bien a nivel local oficialmente no se dio información al respecto a priori la medida ya genera polémica entre quienes consideran que está bien y aquellos que aseguran que la decisión del gobierno dejará sin medicamentos a personas que realmente necesitan de la cobertura gratuita a pesar de superar los $8.500 de ingresos.

Y a juzgar por las respuestas de varios de los vecinos consultados en la sede de PAMI, los alcances de la medida aún no han sido explicados con claridad a los usuarios de la prestataria.

n Riesgos

Una de las vecinas consultadas por La Opinión destacó que el recorte de medicamentos gratuitos para afiliados a la obra social “me parece bien si la quita de medicamentos se hace para la gente que por ejemplo tiene embarcaciones o autos nuevos. En otras palabras para aquellos que no lo necesitan y se puedan pagar los medicamentos”.

Aunque consideró que “se corre el riesgo de que con ese criterio caigan todos en la misma bolsa y se quede sin remedios gente que de verdad los necesita. La verdad es que eso no sería justo y creo que no es bueno”.

Y en el mismo sentido otra de las vecinas remarcó que “vine a la oficina por otro trámite y sinceramente no sé bien cómo es la medida que quieren aplicar”.

Sin embargo se animó a opinar que “para la gente que lo necesita la entrega de medicamentos gratis está muy bien. Porque con lo que se gana de jubilación si además ahora hay que agregarle el gasto de remedios que antes eran gratis es una situación muy complicada. Por eso hay que esperar para saber bien como se va a aplicar la medida”.

n Quejas

Por su parte Juan opinó que “el recorte en los medicamentos entiendo que es para los que tienen un capital. Se fijan si tenés auto, casa propia”.

En este sentido aseguró que “yo tengo dos jubilaciones, la mía y la de mi mujer, y a mí me va a cubrir el 80% de las pastillas y antes me cubría el total”.

En este sentido expresó: “Creo que la entrega gratuita a quienes lo necesitan está bien que se haga porque hay gente que no lo puede pagar. Yo lo puedo pagar, y lo acepto, no preciso nada pero para mí la entrega gratuita está muy bien porque hay gente que gana 8 mil pesos y con eso no puede comer.”

Por otra parte se mostró a favor del retiro de medicamentos a quienes puedan pagarlos: “Escuché al director de PAMI que dijo que a quienes lo necesiten verdaderamente no se los van a retirar. Es una medida buena siempre y cuando se le respete a los más humildes este derecho”.

Y agregó que “siempre fui defensor de la gente humilde, del laburante, las vueltas de la vida me llevaron a que yo ahora esté bien. Me voy a tener que pagar los medicamentos pero está bien. Pero hay gente que necesita comer”.

Por último sostuvo que “ojalá que se pueda entender que hay gente que realmente necesita ayuda y aprender a no ser egoístas.”

n Sin lujos

Con respecto a la medida anunciada por Regazzoni otra de las vecinas consultadas indicó que “me parece que todo el mundo hizo aportes por lo cual todo el mundo tiene derechos. No hay que discriminar si uno gana más o menos. Ojalá todos ganásemos bien y no necesitáramos el 100 por ciento de descuento en los medicamentos pero la realidad no es así y está muy lejos de eso”.

Y aseguró que “no sé si ya está vigente o no, pero si se llega a concretar esta medida supongo que harán una investigación para ver a quien le quitan los medicamentos gratis. No sé como lo van a hacer pero asi como se habla me parece muy mal”

En este sentido sostuvo que “yo el único patrimonio que tengo es un moto. Y hoy acá lujos no hay, la gran mayoría de la gente que viene a Pami lujos no tiene así que no sé cómo van a hacer para decidir a quien le corresponde y a quien no los medicamentos. Pero en principio me parece una barbaridad porque todo el mundo tiene derechos y se corre el riesgo de perderlos por casos que son la excepción”

“Yo tengo una jubilación de un poco más de $8.500 que sinceramente es muy poco y si además ahora que aumentó todo también me sacan los remedios directamente que me lleven al cementerio” expresó otro de los vecinos consultados.

Y con énfasis indicó que “no lo veo bien. Que se haga esto no es justo. Están castigando a los que menos tienen. No voy a decir que lo que cobrábamos antes era una locura pero con este gobierno aumentaron los impuestos y ahora se habla de que nos van a quitar lo poco que nos daban gratis que en realidad no es gratis porque todos pagamos impuestos. Por suerte tengo a mis hijos que me ayudan pero hay gente que depende de su jubilación y la verdad es que no se cómo hacen para vivir”.