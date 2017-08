Teléfonos en 30 de Agosto: pasarían al sistema inalámbrico

Las gestiones para solucionar el problema fueron realizadas por la Cámara de Comercio e Industria de 30 de Agosto, desde donde se comunicaron al 114 y con personal de Telefónica de Pehuajó y ya estaría todo dispuesto para resolver el inconveniente, según confirmó ayer el gerente de la entidad empresaria, Jorge Ruben.

Al respecto comentó que “personal técnico de la empresa entregará teléfonos inalámbricos a los usuarios porque los anteriores ya no funcionan más, se respetará el número que tiene cada cliente que no tendrá que afrontar ningún costo adicional por el cambio de aparato, incluso se le va a acreditar lo correspondiente a los días en los que los teléfonos no funcionaron”.

Por tal motivo Jorge Ruben gestionó un lugar en el Centro Cultural de 30 de Agosto para poder proceder a la entrega de los aparatos que llegaban anoche a Trenque Lauquen y que hoy podrían estar a disposición de los usuarios de la vecina localidad.

Asimismo aseguró que “la instalación para el uso de los nuevos teléfonos será sencilla, ya que será sin cableado” y recalcó que la central analógica ya no funcionará más porque no hay repuesto y por eso se decidió pasar al sistema inalámbrico.

n Problemas

Sobre los problemas que generó esta situación, Ruben comentó que “fue complicado, sobre todo para las instituciones como la Policía o el Hospital, ya que se tenían que derivar las llamadas y también para los comercios que se quejaban que no podían vender por el tema de las tarjetas”.

En cuanto a las gestiones realizadas recordó que “el primer día hicimos el reclamo al 114, porque en Trenque Lauquen no está más la oficina de Telefónica, teníamos un contacto en Pehuajó y viajamos a dicha localidad para informar lo que estaba pasando, se nos dijo que se había quemado la central y que no tenía repuesto, empezamos a gestionar y el 26 de julio nos informaron que estaban en Buenos Aires porque estaban configurando 400 teléfonos inalámbricos que son los que recibirá la gente”.

Cabe recordar que los primeros teléfonos fueron gestionados por la Cámara en la década del ’80 y por eso mucha gente se acercó a la entidad a pedir que gestionaran una solución al problema.