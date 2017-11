Tasas on line: buena respuesta de vecinos

Una gran respuesta por parte de los vecinos generó el sistema de tasas on line Rafam Web que instrumentó la Municipalidad. En los primeros dos días se descargaron más de 100 comprobantes y se efectuaron 25 pagos por un monto superior a los 25 mil pesos. Trenque Lauquen es la primera comuna de la Provincia en contar con este servicio.

Los datos fueron proporcionados por las áreas de Sistemas y Hacienda de la Municipalidad que destacaron que el sistema encontró una respuesta favorable muy rápida en los vecinos que además consultan sobre la metodología de uso a través de las redes sociales, de manera telefónica y por mail.

El sistema de Tasas On line del Rafam Web se presentó la semana pasada en Trenque Lauquen. La presentación estuvo a cago de Sergio Bonfiglio, director de Sistemas de Información Financiera Municipal, quien dijo por qué eligieron a nuestro distrito para ser el primero en toda la provincia para implementar el programa. “Siempre hemos tenido buenas respuestas de Trenque Lauquen, la predisposición es un arma fundamental en esta relación. Este municipio ha evolucionado en términos tecnológicos en el último tiempo, es de los que más ha crecido, es el número 1 en ingresos públicos de la Provincia, lo que pasa acá no es lo que pasa en todos los municipios”, dijo ese día.

Con el gestor web que pone en práctica Trenque Lauquen, los contribuyentes pueden acceder a la información de las tasas vía web (como se puede hacer en ARBA o AFIP), utilizando los mismos datos que verán en la oficina de fiscalización. Para utilizarlo se debe ingresar a http://www.trenquelauquen.gov.ar/tasas/.