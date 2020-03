Tarjetas AlimentAR: se entregarán el jueves y viernes próximo, según horarios de citaciones para evitar la aglomeración de personas

El anuncio fue realizado esta mañana (viernes) por la subsecretaria de Desarrollo Humano, Cristina Ferster, quien explicó que “estamos en permanente contacto con el equipo de salud de Provincia, porque la información va cambiando minuto a minuto por la situación del Coronavirus. El ministerio de Desarrollo Social de Nación, que es el encargado de enviar los mensajes a los beneficiarios, al día de la fecha todavía no mandó ninguno y no lo ha hecho porque de acuerdo a cómo se sucedan las cosas, podría haber modificaciones”

Asimismo, explicó que “los beneficiarios deberán concurrir el día y la hora que sean citados por el Ministerio, para que no se acumule gente (afuera de la Casa de la Historia y la Cultura, haciendo cola innecesariamente). Se va a entregar en el horario y día que establezca la carpeta. No podemos tener más de 7 ú 8 personas, por eso no se atenderá a nadie que asista fuera de su horario”.

Seguidamente detalló que “los titulares deben ir con documento, serán atendidos por personal municipal que verificarán que estén en listado y pasarán a trabajar con los representantes del banco. Si no reciben el mensaje y cumplen los requisitos, es porque están desactualizados los datos en ANSES. Por ejemplo, si tienen un número de teléfono que ya no usan, el mensaje no les va a llegar”.

Por otro lado, indicó que se cancelaron las capacitaciones sobre nutrición y cuidado de niños propuestos por el mismo programa que las tarjetas, hasta tanto se levanten las restricciones por el virus COVID 19 (Coronavirus).

“Las tarjetas ya van a estar cargadas. Los beneficiarios la retiran y en cualquier negocio que tenga posnet van a poder comprar mercadería. Los negocios no pueden cobrar adicional, está prohibido, y si algún comerciante lo hace, deben denunciarlo en Desarrollo Humano o Comercio”

Esta acción está encuadrada en el Plan Nacional “Argentina Contra el Hambre” elaborado por el ministerio de Desarrollo Social de la Nación y tiene como objetivo general, garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social.

• ¿QUIÉNES RECIBEN LA TARJETA?

– Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo con hijas e hijos de hasta 6 años inclusive.

– Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.

– Personas con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad.

• ¿CÓMO SE HARÀ LA ENTREGA?

– A toda aquella persona que reúna los requisitos informados, le llegará un SMS o correo electrónico con la información del día y hora de retiro de la tarjeta.

– El operativo esta armado para que se atienda a toda la gente, pero los beneficiarios deben respetar día y hora en que fueron convocados.

– No es por orden de llegada, por lo que no deben a primera hora y hacer cola porque eso sòlo entorpecerá el trabajo de los técnicos que estarán realizando las gestiones para obtener dicha tarjeta.

– Es fundamental que quienes estén en condiciones de recibir la Tarjeta tengan actualizados los datos de su teléfono celular y correo electrónico.

• ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBEN PRESENTAR?

– La entrega de la tarjeta se realiza al titular únicamente con DNI actualizado (no es válida la constancia de DNI en trámite).

• MÁS DATOS ÚTILES

– No hay que hacer ningún trámite para recibir la tarjeta. Su implementación será automática, cruzando bases de datos del ANSES y de AUH desde el ministerio de Desarrollo Social.

– Las tarjetas se entregan con el saldo correspondiente cargado y están habilitadas para su uso en comercios al momento en que son entregadas. No es necesario realizar ninguna gestión para comenzar a usarla.

– Todos los meses el Gobierno nacional recargará la tarjeta el tercer viernes de cada mes. Los montos a cobrar dependerán de la cantidad de hijos/as a cargo. Personas con un hijo/a percibirán mensualmente 4.000 pesos y con dos hijos/as o más 6.000 pesos mensuales.

– La tarjeta AlimentAR permitirá comprar todo tipo de alimentos, menos bebidas alcohólicas.

– Este beneficio -tarjeta AlimentAR- no suplanta ninguna de las políticas sociales existentes. No reemplaza a la AUH ni es excluyente con otros planes.