Tanoni descartó un arribo a Cambiemos

En días en que se habla sobre que se están concretando reuniones y movimientos tendientes a armar un grupo por fuera del radicalismo que reúna a dirigentes y adherentes al PRO, radicales, peronistas e independientes con el objetivo de consolidar el espacio Cambiemos en Trenque Lauquen y la gestión del intendente Miguel Fernández, el referente justicialista y ex concejal Germán Tanoni confirmó que, si bien recibió un ofrecimiento para sumarse, no formará parte de ese espacio.

Según trascendió, uno de los impulsores de este nuevo grupo sería el actual secretario de Hacienda, el contador Pablo Silvani, quien llevaría a cabo la tarea de armar este equipo en una especie de refundación de Consenso, por la que, según explicó Tanoni, se realizó una cena formal en la que fue invitado a participar del espacio, aunque dicha oferta fue rechazada “de plano”, señalando el ex concejal que no comparte “casi nada con Cambiemos”. “Hubo una oferta, pero yo no tengo nada que ver con Cambiemos. Hay un montón de cosas por las que estoy en contra, como la reforma previsional y otras reformas que son el caballito de batalla de Cambiemos”, sostuvo.

N En el PJ

Con todo esto, Tanoni destacó seguir “estando dentro del Partido Justicialista”. “Tenemos idas y vueltas con los conductores del partido, pero no es mi idea irme a Cambiemos. Les agradecí que me hayan tenido en cuenta, pero no comparto gran parte de su ideología”, resaltó.

Mientras que refiriéndose al futuro de su carrera política el dirigente peronista ratificó continuar pensando con su grupo en darle forma a una alternativa para las elecciones de 2019. “A partir de marzo vamos a empezar a trabajar con mi grupo con la idea de llegar al gobierno municipal. Vamos a estar dentro del PJ para competir en las elecciones. Se verá si será con interna o no. Por lo pronto tengo un grupo armado que trabaja en distintos sectores, que me alientan a seguir y a ser candidato”, aseguró, añadiendo que los nombres de dicho grupo comenzarán a conocerse oficialmente en marzo.