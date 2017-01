Tambos y cultivos de la zona devastados por el granizo y el viento

Luego del temporal que azotó a parte del partido de Trenque Lauquen el último día del 2016, el presidente de la Sociedad Rural, Bernardo Costa, y el secretario de Producción municipal, Marcelo Ombroni, recorrieron las zonas afectadas. Visitaron a productores que perdieron todos los cultivos y tamberos que estaban ordeñando con grupo electrógeno en una sala sin techo en medio de un cuadro desolador.

La tormenta que azotó al sector urbano de Trenque Lauquen dejó sus huellas en una amplia zona rural de 30 de Agosto, Primera Junta, La Zanja, Corazzi y alrededor de la ciudad cabecera. Y es así que se solicitó la Emergencia Agropecuaria por Desastre al Municipio para que convoque a la Comisión de Emergencia local, donde se evaluarán las pérdidas.

En este sentido, desde la Rural se convoca a los productores afectados a que se acerquen a las instalaciones de la entidad para inscribirse y realizar los trámites correspondientes.

El cálculo de la cantidad de hectáreas afectadas todavía es difícil de descifrar. El lunes a medida que pasaron las horas, los productores fueron tomando contacto con la Rural informando la magnitud de los destrozos. Y en la amplia recorrida los afectados destacaron la labor de las cuadrillas de la Cooperativa de Electricidad desde el primer instante que la tormenta los dejó trabajar. “Si no fuera por los muchachos de la Cooperativa todavía estaríamos sin poder ordeñar”, dijo uno de los tamberos más afectados, quien el 1° de enero tuvo que trasladar las vacas al tambo del vecino, que también había sufrido destrozos.

Empezar de nuevo

Además de las construcciones rotas, los árboles añejos tirados y los alambrados caídos, en los tambos de Primera Junta hubo quienes se quedaron sin comida para las vacas ya que los maíces quedaron trillados, sin posibilidad de recupero alguno. La mayoría de los lotes estaban destinados a ser picados en febrero para alimentar a las vacas el resto del año. Y hoy no quedó nada. “Habrá que empezar de nuevo”, dijo una tambera mientras seleccionaba las vacas que se llevaba a otro campo hasta ver cómo ordenan el caos que quedó en cuestión de segundos.

En tanto, por unanimidad, se rescató que no hubo accidentados de gravedad. La mayoría de las casas de los empleados quedaron con afectaciones que van desde voladuras de techos hasta roturas de vidrios y sus autos destrozados. Pero no hubo heridos. De todas formas, familias enteras a punto de festejar el fin de año quedaron bloqueadas por el susto protegiendo a los más chiquitos debajo de las camas. Y algunos debieron ubicarse en casas de familiares hasta que se arreglen los destrozos.

Cultivos sin retorno

En enero, y con la lluvia que viene acompañando, los cultivos están en pleno crecimiento, estadíos en los que se empieza a jugar la calidad y el rinde. La mayoría de los maíces ya estaban con más de un metro y la piedra los molió. Los girasoles, con la cabeza totalmente formada, quedaron en el piso y lo que quedó en pie está golpeado y quebrado, sin posibilidad de seguir con el desarrollo normal. Las sojas de primera quedaron sólo con los tallos, sin hojas, y las de segunda, implantadas en el rastrojo de trigo, directamente desaparecieron. Mientras que en los planteos ganaderos las pasturas parecen cortadas al ras. No quedó nada.

En las recorridas sólo se hablaba de las tomas de decisiones que no pueden esperar. Algunos lotes se podrán resembrar, pero por el momento es incalculable la pérdida material que implicó el fenómeno.