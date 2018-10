Suspendida la Fecha 4 del Clausura

Nuevamente el agua sigue siendo protagonista otro fin de semana para el fútbol local. Y es así que la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF) debió suspender toda la fecha completa (de todas las divisiones) del Torneo Clausura que comenzaba ayer. Se iba a jugar un único adelantado en primera y tercera, además de las inferiores, entre Barrio Alegre y Las Guasquitas por la Zona “B”. La mayor categoría del “Celeste” necesita recuperarse luego de caer por la mínima y el “Colono” igual ya que adeuda la victoria.

n Los líderes

Hoy, se iba a completar la Fecha 4. En Pellegrini el Complejo Polideportivo estaba preparado para recibir al clásico local con un Atlético viene muy regular. Está en lo más alto de la Zona “A”, mientras que Huracán no encuentra el equilibrio luego de caer ante el “Decano” en un partido electrizante el domingo pasado. Por su parte, Giat quería repetir victoria ya que iba a contar con la visita de Monumental y afianzarse en lo alto de la Zona “B”. Los otros encuentros postergados fueron los de FBC Argentino vs. Atlético TL y el encuentro Interzonal de Ferro Carril Oeste vs. Progreso.