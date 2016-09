Stolbizer: “Los aumentos mostraron un gobierno desorientado e improvisando”

Ayer por la mañana se llevó a cabo en el auditorio del Centro Cívico el Encuentro Programático por el Bicentenario que contó con la participación de dos reconocidas personalidades de la política nacional: la diputada Margarita Stolbizer (GEN) y el dirigente gremial Pablo Micheli.

Lucas Castrillón, dirigente del GEN Trenque Lauquen y uno de los organizadores de este encuentro, les dio la bienvenida a ambos con las siguientes palabras: “Desde el espacio del GEN en Trenque Lauquen estamos muy contentos de recibir en la ciudad a dos grandes referentes de la política y, como decimos siempre, también de la sociedad. Son dos grandes militantes, uno de ellos viene del lado gremial y el otro de un espacio político partidario. Son dos importantes referentes de honestidad, compromiso y coherencia. Por eso es un orgullo poder organizar este acto en Trenque Lauquen que nosotros denominamos Encuentro Programático por el Bicentenario”, comentó.

n Crítica

En contacto con la prensa, Margarita Stolbizer hizo referencia a la importancia de recorrer la provincia y nunca perder el contacto con las necesidades de la gente. “Nosotros estamos muy conformes con el trabajo que estamos realizando y uno no puede dejar el territorio y para nosotros nuestro territorio es la provincia donde hemos surgido y hoy más que nunca éste es un tiempo para construir al lado de la gente. Siento que la participación popular sigue siendo lo que fortalece la democracia y estos son los ámbitos donde la comunidad tiene la posibilidad de venir, de escuchar, de hablar y nosotros, los políticos, tenemos que responder a eso”, dijo.

Consultada sobre los tarifazos y su efecto en el bolsillo de los argentinos, la diputada señaló: “El problema es que el gobierno viene tarde y mal con estos temas. Si el gobierno hubiera hecho en el mes de febrero la audiencia pública cumpliendo con la ley hubiera podido entender el contexto económico social en el que iba a resolver un aumento tarifario y entonces el aumento no hubiera sido ilegal y brutal como lo fue y que mostró un gobierno desorientado e improvisando. No se puede decir un día el aumento es de 1.500%, otro día que es de 400% y después de 200%. La verdad es que siguen sin darle claridad. Y por supuesto lo que se vio ayer en las audiencias públicas es que éstas debieron haberse hecho antes y no después de los aumentos”.

n Inseguridad

Respecto de los hechos de inseguridad y la búsqueda de justicia por mano propia incentivada desde distintos ámbitos, Stolbizer comentó: “Nosotros siempre hemos planteado que el Estado no puede ir atrás de los acontecimientos, si algo tiene que hacer el Estado es prevenir los conflictos antes de que ocurran. En ese sentido, el incremento de violencia que vemos en la sociedad está absolutamente vinculado con el uso de armas y con el uso de drogas y lo que hay que atacar es justamente eso. Y hay que hacerlo no solamente desde la oferta sino también desde la demanda. Esto incluye políticas de educación, entre otras cosas, es mucho lo que el Estado puede y debe hacer pero traemos muchos años de retraso”. Seguidamente, la dirigente comenzó su disertación junto a Pablo Micheli ya en el auditorio del Centro Cívico. En una extraña actitud, este último se negó a hablar con la prensa local.