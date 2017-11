“Sra. Gobernadora no nos siga ahogando”

Las Sociedades Rurales del oeste de la provincia de Buenos Aires, todas ellas adheridas a Carbap, manifestaron su rechazo al aumento “desmedido” del impuesto inmobiliario rural propuesto por la gobernadora, María Eugenia Vidal para el 2018. Dicha propuesta eleva este impuesto en un 50% promedio (banda que iría del 40 al 75% según zonas, cuando se estima una inflación que no superará el 10%.

Según señalaron las rurales, “el ministro Lacunza manifestó días atrás que se esto se debía a que hacía años que no se tocaba, sin embargo esa afirmación dista de la realidad, dicho impuesto subió más de 300 por ciento en los últimos 5 años y este año se revaluaron más de 15.000 parcelas que tuvieron un incremento adicional de 40 al 120%”.

Asimismo indicaron que “dicha medida no se alinea en nada con lo pregonado por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, que sostiene todo el tiempo que la carga fiscal es asfixiante. Entendemos que también lo dice para la provincia de Buenos Aires. Estos aumentos, muy por encima de la inflación pasada y proyectada, no favorecen la inversión ni la creación de puestos de trabajo.

n En obras

“Valoramos que los impuestos vuelvan en obras, las cuales vemos y aplaudimos que se estén ejecutando, pero no es excusa para este aumento –agregaron-. El sector paga muchísimos impuestos, tanto nacionales como provinciales y municipales. Pedimos también celeridad, en el tratamiento de las declaraciones de emergencia agropecuaria que están pendientes de resolución desde hace ya varios meses. Las precipitaciones de los últimos días agravaron la situación de muchas zonas afectadas por las inundaciones y las estimaciones de pérdida de siembra son alarmantes en una amplia zona bonaerense afectando al oeste casi en su totalidad”.