“Soy una más, quizás en una posición privilegiada que me permite ayudar”

Muchos la califican como una de las trenquelauquenses que más prestigio le ha dado a esta tierra. Y no es para menos si se hace un rápido repaso de su destacada carrera en el campo de la medicina y el reconocimiento internacional que ha cosechado en más de 30 años de carrera.

En este marco, cabe recordar que, durante 2015, la doctora Marta Cohen fue distinguida como una de las patólogas más influyentes del mundo y fue, ese, sólo uno de los numerosos reconocimientos que la médica local, hoy radicada en Sheffield, Reino Unido, recibió a lo largo de su extensa trayectoria.

Y hace pocos días, en el marco de la Jornada Internacional de Actualización en Patología Pediátrica que se llevó a cabo en la provincia de Tucumán, el gobernador Juan Manzur junto con la ministra de Salud Pública, doctora Rossana Chahla, reconocieron su labor a nivel nacional e internacional declarándola Visitante Ilustre de la provincia.

Cabe señalar que la doctora Marta Cecilia Cohen hoy se desempeña como jefa del Departamento del Sheffield Children´s de Inglaterra y, entre muchas otras actividades científicas, es investigadora actual molecular de muerte súbita en la infancia: oído interno llamativo en síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL); clínica de autopsia molecular en muerte súbita arrítmica y directora del Curso Avanzado de Posgrado de la Asociación Internacional de Patología Pediátrica (2014-2018).

n Distinción

De paso por Trenque Lauquen, terruño al que intenta visitar dos veces al año, Marta Cohen dialogó con La Opinión y contó los pormenores de este reconocimiento recibido en Tucumán. “Mi marido es de Tucumán. Entonces, cuando vengo a la Argentina busco estar tres días en Trenque Lauquen y tres días en Tucumán. Hace un tiempo fui directora del Curso Internacional de Patología Pediátrica de postgrado y, en contacto con una doctora de Tucumán que fue alumna de este curso, me invitaron a dar unas conferencias en la provincia. Ella me comentó que estas conferencias, enmarcadas en la Jornada Internacional de Actualización en Patología Pediátrica estaban organizadas por el gobierno de Tucumán el cual me iba a nombrar Visitante Ilustre”, comentó entre risas y sorprendida por tan importante distinción.

“Y así fue –comentó-. Yo llegué el lunes a la noche y el martes a las 11 me invitaron a la casa de gobierno donde estaba la Ministra de Salud que es una persona interesantísima, muy eficiente, con todo su equipo. También estaba la directora y la bicedirectora del Hospital de Niños Jesús de Tucumán y otras autoridades. Me hicieron una entrevista, me preguntaron sobre mi tarea, sobre las conferencias, sobre cómo investigábamos las muertes súbitas lactantes, también tuve oportunidad de hablar de la muerte intrauterina, es decir, de los bebés que nacen muertos, de cómo tratamos de ayudar a los papás en ese momento tan terrible de duelo que es algo que en la Argentina falta tanto”.

La médica cuenta que el interés por su visita fue tanto que las autoridades provinciales y del Hospital de Niños Jesús le solicitaron que vuelva a Tucumán para continuar trabajando este tema. “Me hicieron entrega de esta distinción firmada por el Gobernador, la Ministra de Salud y la directora del Hospital. Para mí es un honor esta distinción de una parte de mi país”, afirmó.

n Trayectoria

Es importante señalar que Cohen es nacida en Trenque Lauquen y completó la carrera de Medicina en la Universidad de La Plata. En Argentina realizó especializaciones en Patología General, en Patología Pediátrica y en Medicina Legal, y ya en Inglaterra añadió Patología Forense. Trabajó como patóloga pediátrica en Sudáfrica y en la actualidad es Jefa del Departamento de Histopatología del Hospital de Niños de Sheffield, en el Reino Unido.

Además, Cohen es consultora, docente e investigadora de renombre internacional en patología pediátrica y perinatal, y en síndrome de muerte súbita infantil, además de miembro activo, directora y consultora de numerosas sociedades científicas ligadas a la patología pediátrica, perinatal y forense y miembro de grupos colaborativos internacionales de trabajo en esos temas. Ha publicado artículos científicos en revistas internacionales, y es revisora y editora de libros ligados a esas especialidades.

Respecto de su trabajo profesional en la actualidad, Cohen contó que “hoy trabajo en el hospital de niños de Sheffield desde el 2003 y desde el 2004 soy la Jefa de Servicio de Patología Pediátrica de esta institución la cual es el primer hospital pediátrico de todo el Reino Unido. Sheffield es la ciudad del acero inoxidable y además es la ciudad en la que surgió el primer club de fútbol del mundo –contó-. Trabajo como loca, me encanta lo que hago, me apasiona, me gusta mucho la actividad académica que se realiza ad honorem porque allá uno trabaja para el Hospital o trabaja para la Universidad. Yo trabajo para el Hospital, entonces todo lo que yo haga de enseñanza es ad honorem. Y ahora soy profesora de la Universidad de Sheffield, la primera profesora mujer en la historia del Reino Unido en esta especialidad (patología pediátrica). Y recibo a los alumnos de medicina que tienen proyectos que les interesa desarrollar, vienen y hacen proyectos conmigo. De hecho, ahora hay un proyecto que enviamos a un congreso nacional y salió aceptado para la presentación oral y dos alumnos van a presentarlo bajo mi supervisión”.

Cohen afirma que “me da placer enseñar porque yo siempre digo que, enseñando, aprendo. Porque cuando hacen preguntas o tienen que deglutir el tema para presentarlo mejor, entonces en ese momento la claridad que genera en mi cerebro la pregunta de mis alumnos, los cuales son todos patólogos, es sorprendente”.

n En Trenque Lauquen

Si bien se considera una apasionada de su trabajo y cuenta que “voy a trabajar sábado y domingo porque me da placer hacerlo”, la prestigiosa profesional intenta volver a la ciudad que la vio nacer dos o tres veces al año. “A mí me gusta volver a Trenque Lauquen porque es mi pueblo. Cuando en Europa me preguntan de dónde soy y digo que soy de Trenque Lauquen, Argentina, quienes lo escuchan no lo pueden ni pronunciar. Pero a mí me da placer volver acá. Porque siempre señalo que, psicológicamente, los primeros años de la vida de un niño son los que edifican la vida de ese niño. Si ese niño ha sido golpeado, va a ser un golpeador; si ese niño ha sido abusado, va a ser un abusador. Y yo tuve una infancia feliz. Entonces a mí me da placer volver a lo que me hizo feliz como es Trenque Lauquen. Pero soy una más cuando vengo acá”.

Sobre cómo proyecta el 2019 en materia laboral, Cohen comentó: “Con mucho trabajo. Tengo alrededor de 17 viajes internacionales para dar conferencias. Pero me gusta todo lo que sea enseñar, transmitir, hacer que los países mejoren, hay mucha ansia”.

n El presente

Consultada sobre si, en sus comienzos como médica, imaginaba un presente tan próspero en su carrera profesional como el que hoy le toca vivir, Cohen reflexionó: “No, en absoluto. Y creo que siempre es muy importante tener la perspectiva de que uno es un humano, que tiene una vida finita, que uno no va a ser la mejor y el trabajo es siempre buscar superarse por uno mismo y no superarse para ser el mejor. Porque seguro no voy a ser la mejor, ni me interesa. Simplemente es tratar de ayudar. Yo tuve la experiencia de trabajar con gente que era muy egoísta. Quería que su época fuera la época de oro y que después no quedara nada más. Yo creo que la única manera que existe para que todo pueda mejorar es con educación. Cómo podemos mejorar el país, con educación; cómo podemos terminar con los problemas de corrupción, con educación; cómo podemos mejorar la investigación de la muerte súbita, con la educación de los padres, de los médicos, de quien hace la autopsia, de la policía, de encontrar la mejor manera para tratar a los papás. Sólo es la educación. No creo que soy diferente, soy una más, quizás en una posición privilegiada que me permite ayudar”.