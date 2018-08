Sorpresa y preocupación en los distritos de la región por la quita del Fondo Federal Solidario

El DNU a través del cual el gobierno nacional decidió eliminar el Fondo Federal Solidario aún sigue dando que hablar en distintas provincias y distritos que a partir de ahora dejarán de percibir, por año, cifras millonarias.

Con mayor o menor “comprensión”, desde las distintas administraciones el anuncio de esta medida fue recibido con inquietud y preocupación ya que se trata de un ingreso importante que dejará de formar parte de los respectivos presupuestos provinciales y distritales.

En el marco de la visita a la ciudad del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, La Opinión logró tomar contacto con diferentes intendentes de la región quienes contaron en qué medida esta decisión del Departamento Ejecutivo nacional afecta a sus comunas.

n Un “esfuerzo”

El intendente de Pellegrini, Guillermo Pacheco, comentó que “estamos en un esquema de un gobierno nacional que viene proponiendo reducir las cargas impositivas. Desde un primer momento se entró en el camino de ir reduciendo lo que son las retenciones a los cereales y puntualmente a la soja y éste es un tributo que venía coparticipando a los municipios de la provincia de Buenos Aires a través del Fondo Sojero. Estábamos en conocimiento de que iba a comenzar a disminuirse hasta llegar el momento de eliminarse del todo”, dijo antes de señalar que “dentro de este esfuerzo que tenemos que hacer todos los argentinos estamos incluidos los bonaerenses y, desde los municipios, tenemos que acompañar y tener como prioridad ir ordenando nuestros gastos en la órbita municipal para poder contemplar esos ingresos que ya no nos llegarán”.

Pacheco explicó que, en lo que respecta a Pellegrini “la incidencia de esta quita representa $2.500.000. Pero –aclaró- estaba en las previsiones presupuestarias previendo que esto, de un momento a otro, se iba a ir disminuyendo hasta desaparecer. Esto podía pasar”.

n “Gran impacto”

Por su parte, Raúl Sala de Carlos Tejedor, señaló que la medida del gobierno nacional “fue un gran impacto que nos obligó a readecuar algunos proyectos que teníamos previstos de acá a fin de año. En realidad, fue una noticia que conmovió un poco a todos los distritos, sobre todo a los distritos chicos que dependemos mucho de eso, porque la afectación de ese Fondo puede ser para viviendas sociales, para obras viales o salud, entre otros aspectos. Entiendo que es una necesidad y una medida que ha tomado el Presidente y que la tenemos que acompañar, más allá de que nos va a costar más que una lágrima el hecho de que ya teníamos destinado ese dinero. En el caso de Carlos Tejedor, la afectación será de $4.500.000 o $5.000.000. De coparticipación hemos recibido un poco más pero una cosa no quita la otra”, señaló.

En este sentido, el jefe comunal comentó que “la problemática está en que cuando uno hace una planificación o proyección de las obras que va a hacer y tiene pensado concretar en el primero y segundo semestre, a partir de ahora esa situación se complicará un poco porque no solamente las obras estaban proyectadas sino que también estaban anunciadas. Pero entendemos que estamos en una situación de crisis, tenemos que adaptarnos y acompañar a esta Argentina que está pegando manotazos de ahogado para poder salir”.

En cuanto a los números actuales de su municipio, Sala señaló que “en 2016 cerramos muy bien el ejercicio, en 2017 cerramos en cero y este año pensamos cerrar con cero o con un leve superávit, siempre a través de una muy buena administración priorizando las necesidades. Estamos muy bien”.

n “No es importante”

El intendente Jorge Hernández de Salliqueló informó que “nosotros teníamos asignado para este año $3.200.000. A la fecha hemos recibido $2.100.000, nos faltaría $1.000.000. Pero de coparticipación hemos recibido de enero a julio $5.000.000 más. Si bien este Fondo Sojero se va a dejar de percibir, se incrementó la coparticipación de la provincia en un 10% que para los números de nuestros distritos es muy importante. No solamente estaríamos equiparándolo, sino que lo que hemos recibido de coparticipación supera al monto que vamos a perder del Fondo Sojero”.

Respecto de esta medida del gobierno nacional, Hernández comentó que “se venía hablando pero era una medida que se iba a tomar a partir del 2019, pero dadas las circunstancias de la economía del país y los compromisos asumidos han tenido que tomar esta medida con un poco más de premura y por eso ha salido por decreto. Para nuestros municipios es significativo pero no es importante porque está equiparado con la coparticipación”.

n “Sorpresa”

Eduardo Campana, de General Villegas, también comentó de qué manera tomó la noticia de la eliminación del Fondo Federal Solidario. “En principio, causó un poquito de sorpresa –señaló-. Eso nos pasó a todos pero en realidad lo interpretamos como medidas que se tienen que tomar y que todos tenemos que acompañar. No es tan sencillo para algunos municipios, nosotros habíamos tenido unas inundaciones muy severas. Pero el hecho de que fuésemos cuidadosos con la administración de nuestros recursos nos permite continuar trabajando sin mayores problemas. Ahora hay que programar el presupuesto del año que viene y acompañar todo este tipo de medidas”.

Consultado sobre cuál es el monto que su distrito dejará de percibir, Campana expresó que “en el caso de Gral. Villegas es de alrededor de $12.000.000. Lo que a nosotros nos resta recibir este año es un poquito más de $3.000.000. Por eso fue la sorpresa del momento porque uno tiene que ir acomodando las cuentas como en la casa de uno. En ese marco se dieron las reuniones de esta semana y analizar en qué área vamos a establecer prioridades. Porque tenemos que ir ajustando los gastos y administrando los recursos que nos quedan”.

Por último, señaló que “en realidad, por lo que estuvimos trabajando, muchos de otros fondos afectados por suerte no se han tocado entonces las obras van a continuar pero van a ser más lentas de lo que pensamos. Hay obras que pensábamos terminar e inaugurar antes de fin año y seguramente vamos a necesitar un tiempo más”.

n “Readecuación”

Javier Reynoso, intendente de Rivadavia señaló que en su distrito “la afectación es de $6.900.000, para este año restaba recibir alrededor de $2.000.000. Va a ser una afectación para el futuro porque en nuestro caso presupuestariamente estaba afectado lo que implica hacer algunos esfuerzos de readecuación para que no se paren las obras”, dijo el rivadaviense antes de aclarar que “por otro lado no quiero caer en la típica reacción de renegar cuando algún recurso deja de llegar. Por conocer la norma de cómo empezó el Fondo Sojero hay que decir que la mayor parte de ese fondo era momentánea y que en algún momento iba a dejar de existir. Por supuesto, nosotros nunca queremos dejar de recibir recursos pero también es cierto y es bueno recalcar la cantidad de coparticipación que estamos recibiendo por el fondo del conurbano. Sabemos que estamos en un año difícil y que todos estamos de alguna forma sentados sobre la caja para que esté bien y llegar bien a fin de año, pero eso creemos que con ese monto de coparticipación vamos a amortiguar esta falta”.

Reynoso indicó que ese monto proveniente del Fondo Sojero “estaba afectado a obras de infraestructura, aquellas que hacemos por administración como cordón cuneta, asfalto, esas obras que queremos que no paren y vayan avanzando. Ahora buscaremos y tendremos que financiarlo de otra forma. Nosotros trabajamos con un superávit acumulado que es nuestra forma de administrar desde hace años que nos permite tomar decisiones en los buenos años y en los malos años. En los buenos para hacer saltos de calidad y tomar algún riesgo y en los malos años, con respecto a la macro economía, para aguantar y tratar de cumplir con las obligaciones corrientes de la mejor forma.

n “Preocupación”

‎Jorge Cortés, de Hipólito Yrigoyen se mostró muy preocupado por esta noticia. “La verdad que por ahora estamos expectantes a ver el final de esta medida, aparentemente no tenemos una comunicación oficial pero sabemos que es una medida que complica muchísimo a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. En nuestro caso particular es un impacto importante porque, si bien tenemos muy bien los números, cuando resta un fondo importante que ya está presupuestado por supuesto que nos complica, estamos pidiendo una audiencia con la gobernadora para ver cómo sigue esto”.

Cortés reiteró que “todavía es muy reciente tomar la medida como algo que ya está instaurado pero esperaremos unos días más porque estamos muy preocupados. La incidencia en nuestro municipio es de $500 mil mensuales. Nosotros somos una ciudad de 12 mil habitantes que tiene los números muy bien comprometidos de acuerdo al ingreso mensual que tenemos en el municipio pero, sea por poco o mucho, en cualquier municipio que esto pase incide esta partida presupuestaria que tenemos todos los meses y que teníamos destinada a infraestructura, temas de luces en las plazas y todo lo que se podía usar con este esfuerzo solidario. La verdad nos preocupa si es que realmente no va a venir más”, dijo antes de culminar expresando que “cuando esto falta es algo que tenemos que quitarle a la comunidad. Seguiremos agudizando el ingenio porque los valores que tenemos hoy de combustible, insumos hospitalarios son muy altos y hay que manejar muchísimo el ingenio para ir llevando una buena administración”.