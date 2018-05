Son 40 los perros envenenados durante el último año y medio

Los últimos casos de perros envenenados que se dieron durante las últimas semanas en Trenque Lauquen ha acrecentado una preocupación en muchos vecinos, no sólo entre aquellos que sienten un especial afecto por estos animales sino también por personas que ven un real peligro en que esta mala costumbre de algunos pueda, en algún momento, afectar también a algún niño que, sin querer, tome contacto con la sustancia utilizada para tan macabro fin.

En el último año y medio ya suman 40 los perros envenenados: 25 el año pasado y 15 durante este 2018. Se calcula que hay más casos pero la mayoría no sale a la luz porque sus dueños deciden no hacer una denuncia pública. Desde las protectoras locales manifestaron su absoluto repudio sobre lo acontecido. En tanto, desde Zoonosis se apuntó a la tenencia responsable. “Ningún perro es envenenado dentro de una casa, ocurre cuando están afuera”.