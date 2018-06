Son 170 los jóvenes que integran el programa Envión

La sede del programa funciona en el edificio ubicado en calle Schweitzer entre Curie y Leloir (barrios Evita-Centenario y Parque), de lunes a viernes de 10 a 12 hs. y de 15 a 19 hs. (horarios de invierno), en los que se brinda diariamente la merienda. Los días sábados funciona de 10 a 13 hs. y se realiza un almuerzo para los niños, adolescentes y jóvenes. En verano el horario de la sede es de 9 a 12 hs y de 17 a 21 hs.

El Equipo Técnico, está compuesto por 8 integrantes, los mismos deben cumplir horarios en sede, como así también horarios denominados “en calle” que corresponden a visitas domiciliarias en los hogares de los beneficiarios del programa para realizar un seguimiento en sus trayectorias escolares y/o laborales.

También hay tutores que son jóvenes de entre 18 a 25 años que contribuyen a los logros de los objetivos del programa. Los mismos son deficitarios de una beca para facilitar su terminalidad educativa (estudiantes de nivel secundario, terciario o universitario).

Estos jóvenes realizan actividades de acompañamientos de los jóvenes destinatarios facilitando la comunicación con el equipo técnico y la coordinación.

En su mayoría, los niños/as y adolescentes que concurren y participan viven cercanos a la sede y otros son de barrios distantes. Poseen diferentes edades, de 8 a 21 años aproximadamente. También muchos de ellos son solo participantes, es decir que no son beneficiarios del mismo, por lo tanto no acceden al sistema de becas (el equipo pretende que muchos de ellos sean aspirantes a ingresar en el programa).

Concurren diariamente entre 30 a 50 niños/as y jóvenes, incrementándose la cifra en verano.

Los niños/as y adolescentes que asisten al lugar poseen un amplio sentido de pertenencia y realizan diferentes actividades recreativas y talleres que son de interés como por ejemplo:

• Guitarra (principiantes) martes, miércoles y viernes de 10 a 12 hs. Lunes (varones) de 16 a 19 hs., jueves (mixto) de 16 a 19 hs. y viernes (mujeres) de 16 a 19 hs.

• Hip-Hop (mixto): miércoles y viernes de 10 a 12 hs. (varones) lunes y jueves de 16.30 a 18 hs. (mujeres) martes de 17.30 a 19 hs.

• Reggaetón lunes y jueves de 15 a 16.30 hs.

• Grafitti: jueves de 10 a 12 hs.

• Radio: martes de 10 a 12 hs. y de 16 a 17.30 hs.

• Fútbol martes, miércoles y viernes de 17 a 19 hs.

• Básquetbol: jueves de 17 a 19 hs.

• Softbol: viernes de 15 a 16 hs.

• Títeres: lunes y viernes de 16 a 18 hs.

• Cocina: miércoles de 16 a 18 hs.

• Batucada: sábados de 10 a 12 hs. (comienza en el mes de julio).

• Talleres espontáneos (apoyo escolar, carpintería, dibujo, mándalas, reciclado, charlas sobre temáticas que surgen de lo cotidiano, etc.)

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El principal objetivo a través de estas actividades es abrir un espacio en el escenario local, destinado a la contención y acompañamiento de los niños/as y jóvenes para que encuentren un cauce de formación que les permita delinear proyectos de vida. El programa pertenece al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, en convenio con nuestro municipio, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Humano.

El programa de becas “Envión” está destinado a luchar puntualmente contra la deserción escolar y a facilitar el ingreso de los jóvenes a estudios cada vez más avanzados (ya sean terciarios, universitarios, capacitaciones en oficios, etc.) Se trabaja en los siguientes ejes: Educación, formación para el trabajo, salud, recreación y conectividad (nuevas tecnologías). Es un espacio abierto a toda la comunidad.

RESEÑA HISTÓRICA

El programa en nuestra ciudad inició en julio de 2010 y tenía una sede compartida con el centro de salud (CAPS) de Barrios del Este. Se organizaban encuentros programados con los beneficiarios para realizar diferentes actividades como por ejemplo: Fútbol, Cocina, Computación, Apoyo escolar, etc.

Luego se realizó la sede que hoy es propia, inaugurándose la misma el 28 de septiembre del 2011, donde facilitó un espacio para que los niños/as y adolescentes se apropiara del lugar, y así se comenzaron a realizar diferentes actividades y talleres con horarios programados.

PROYECTOS 2018

El coordinador de Envión, Carlos Luppi, informó los proyectos previstos para desarrollar en 2018 y otros que ya se realizaron son:

• Proyecto radio on line.

• Presentación de los distintos talleres en diferentes instituciones, durante el año.

• Campeonatos de futbol inter-barriales.

• Armado de actividades para vacaciones de invierno en nuestra sede, abierto a toda la comunidad.

• Participación Día del Niño, con nuestros talleres.

• Participación día del juego.

• Participación de los jóvenes de Hip-Hop y Reggaetón en eventos locales, provinciales y nacionales.

• Campamentos y viajes.

• Articulación con distintas instituciones, educativas, salud, polo ambiental, etc.