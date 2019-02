Son 108 las familias que se presentaron al concurso de las diez viviendas por Círculo Cerrado

Un total de 108 pliegos fueron presentados y participaron de la apertura de sobres del Concurso de Precios 05/19 convocado por el Municipio para la construcción de otras diez (10) casas por el sistema de Círculo Cerrado en la Ampliación Urbana, que se suman a las 42 adjudicadas en noviembre pasado.

El acto de apertura se realizó hoy (miércoles) en el Centro Cívico “La Primera” y fue encabezado por el intendente Miguel Fernández, a quien acompañaron el jefe de Compras, Leandro Concepción; el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Miguel Bulián; personal municipal y vecinos.

Fernández dijo que se evaluará la documentación presentada y que quienes cumplan con los requisitos, participarán del sorteo, que tendría lugar la próxima semana, una vez evaluadas todas las propuestas.

Por otro lado, les indicó a los vecinos dónde serán emplazadas las unidades habitaciones y destacó que “será el frente de una manzana que da a la calle Macaya. Van a tener una ubicación privilegiada, cerca del parque lineal y de la calle principal”.

Luego de las palabras del Jefe Comunal se comenzó con la apertura de los sobres.

El año pasado el Municipio había lanzado diferentes concursos por 60 viviendas de Círculo Cerrado a edificarse en el distrito, 42 de ellas, como ya quedó dicho, en la Ampliación Urbana, en ciudad cabecera, y 18 distribuidas entre cinco localidades del interior: Ocho en Treinta de Agosto, cuatro en Berutti y dos en Garré, La Carreta y Girodías respectivamente.

Por las 42 viviendas de Trenque Lauquen hubo 162 oferentes con la documentación en regla y el miércoles 7 de noviembre se adjudicaron en un acto público.

En Treinta de Agosto se anotaron nueve postulantes para ocho casas y en Garré, cuatro aspirantes para las dos unidades habitacionales disponibles.

Los concursos de las cuatro viviendas en Berutti, dos en Girodías y dos en La Carreta quedaron desiertos,

por lo que el Departamento Ejecutivo decidió redistribuir esas ocho unidades habitacionales –a las que sumó otras cinco nuevas, por lo que el total de casas ascendió a 65- entre los lugares donde la demanda fue superior a la oferta, del siguiente modo:

– Diez en la Ampliación Urbana, cinco reasignadas y las cinco que salieron en el Concurso de Precios nº 05/19;

– Una más en Treinta de Agosto (pasará de ocho a nueve en total);

– Y dos más en Garré (cuatro en lugar de las dos previstas originalmente).

De este modo en Treinta de Agosto y Garré se completó la demanda de aspirantes que se presentaron en ambas localidades.

En el Concurso 05/19 por las diez viviendas en la AU podían inscribirse todos los postulantes que se habían anotadoenla convocatoria por las 42 casas y no salieron adjudicados, incluidos los que habían quedado en calidad de suplentes. Tenían el beneficio de no volver a pagar el valor del pliego, puesto que lo habían abonado, a diferencia de los nuevos inscriptos –aquellos que no se habían presentado en el llamado a concurso por las 42 casas-, que sítenían que pagar los 200 pesos de costo del mismo.

VIVIENDAS

Cada vivienda tiene un valor de 1.110.000 pesos, incluido el monto del terreno y también el de de las obras de infraestructura: cloacas, agua, cordón cuneta, tendido eléctrico, iluminación, entre otras.

El modo de pago será el siguiente: 210.000 pesos en tres cuotas iguales, de 70.000 pesos cada una. El saldo en 150 cuotas mensuales y consecutivas, siendo el valor de la primera y hasta el 30 de junio de 2019 de 6.000 pesos. A partir de entonces, el resto de las cuotas se ajustará en forma semestral por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), o la norma que más adelante pueda dictarse en su reemplazo.

Las obras se ejecutarán con el sistema de construcción tradicional en un plazo de 15 meses -período que empezará a correr a partir de la firma del último convenio- y cada una tendrá unos 56 m2., distribuidos en dos dormitorios, baño, cocina y comedor.