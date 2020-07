“Somos los que aún estamos sin poder trabajar, sin poder insertarnos en la ‘nueva normalidad’”

Si bien en Trenque Lauquen son muchos los comercios que de manera paulatina han comenzado a trabajar luego de que el distrito ingresara en la Fase 5 del aislamiento social para prevenir la propagación del Covid-19, hay otros que, por las características propias de su actividad, aún no han podido hacerlo.

Son aquellos vinculados a la organización de eventos como cumpleaños, casamientos o encuentros infantiles. De más está decir que todos ellos se encuentran atravesando un momento de mucha preocupación ya que no hay ninguna señal certera de que puedan comenzar a desarrollar su trabajo en el corto o mediano plazo.

Por esta razón, varios de ellos confeccionaron de manera conjunta un protocolo de seguridad e higiene el cual hoy será presentado en la Municipalidad para que el mismo sea evaluado y se estudien las posibilidades de comenzar a trabajar bajo las condiciones que el mismo establece.

Protocolo conjunto

Roxana Cam, titular de un salón de eventos local, contó a La Opinión detalles de esta iniciativa surgida de manera conjunta que tuvo el fin de armar un protocolo que permita, de a poco, comenzar a trabajar. “Nosotros armamos un protocolo con otras personas vinculada a este tipo de actividades -comentó-. Lo armamos para que lo pueda firmar todo aquél que lo considere necesario como el Club de Polo, el Club Monumental, el Club Ferro Carril Oeste y todos los que se quieran sumar que tengan salones y estén cerrados como nosotros. También hay una ludoteca de Trenque Lauquen a la cual se le está haciendo insostenible la situación y, desde este comercio, se está pidiendo por arrancar su actividad con algunos nenes porque los padres empezaron a trabajar y también se les complica la situación”, dijo antes de agregar: “Queremos ver qué panorama tiene la Municipalidad con respecto a nuestra situación. Se entiende que tampoco podemos arrancar con los eventos con un mínimo de personas porque la gente no la quiere hacer de esa manera. Las chicas de 15 años no quieren festejar su cumpleaños si no está la posibilidad del brindis y luego el baile”.

En este marco, comentó: “Nosotros armamos un estricto protocolo y por eso solicitamos una reunión en la Municipalidad para saber qué panorama tienen y así nosotros poder más o menos orientarnos y ver qué hacemos de acá en adelante”.

Momento difícil

Por su parte, Laura, de Eventos Play, contó: “Nosotros tenemos una empresa de eventos junto con mi familia, trabajamos en esto hace muchos años. La verdad que es difícil el momento que estamos pasando por la situación que todos conocemos. Somos los que todavía estamos sin poder empezar a trabajar, sin poder insertarnos en la ‘nueva normalidad’ pero esperando que pronto podamos hacerlo”.

La vecina consultada contó que “hemos estado trabajando en un protocolo que es bastante difícil de aplicar en cuanto a los parámetros que uno trabaja normalmente en los eventos. Uno puede hacer un protocolo en cuanto al servicio de catering, para todo lo que es el momento de estar charlando, conversando o mirando un video, pero en el momento en el que llegamos a la parte en el que la gente tiene que bailar, aún no le encontramos la vuelta de cómo hacer un protocolo que realmente funcione. Porque uno lo puede hacer, lo puede dibujar muy lindo, pero, en este contexto en el que todo el mundo debe mantener el distanciamiento social y en el que tenemos que hacer uso de mascarillas, sabemos bien que una vez que la gente empieza a transitar la fiesta y con el correr de las horas, es imposible poder cumplir con todo. De todas maneras, creo que la gente se va familiarizando con el uso de estos nuevos elementos que tenemos las personas en la vida y va a haber que adaptarse y analizar cómo la gente lleva esta situación. Pienso que va a ser muy difícil porque, en el momento de estar en el salón va a estar todo bien, pero cuando lleguemos al momento del baile la situación se puede complicar”.

“Hasta fin de año” Laura, de Eventos Play, comentó que “hace pocos días estábamos escuchando que en España comenzaron a abrir los boliches, pero solamente para ir a charlar, a tomar algo, estar con un grupo de amigos, pero, por el momento, el baile no está permitido. Entonces, si nosotros lo traemos a nuestro continente teniendo en cuenta que en Europa empezaron con esta situación dos meses antes que nosotros, acá suponemos que hasta fin de año no va a poder empezar a darse esta posibilidad. Pero es toda una suposición. Anhelamos, deseamos y necesitamos que se dé y poder empezar a trabajar y ofrecer los servicios que la gente tan ansiosamente está esperando. Porque en caso de las cumpleañeras de quince o de parejas que hace mucho tiempo vienen soñando con la fiesta ideal, en este momento vemos que todos esos sueños están truncados. Así que tratamos de mantener nosotros el entusiasmo en los clientes, el poder transmitirle que realmente es importante poder festejarlos y disfrutar de ese momento, aunque sea esperando un poco más. Pero realmente es difícil”.