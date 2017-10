“Somos igual que el otro, no estamos ni atrás ni adelante”

Ayer por la tarde tuvo su comienzo el IV Encuentro de Pueblos Indígenas en Movimiento que continuará hoy y mañana en Trenque Lauquen. El mismo contó con la participación de una importante cantidad de personas que acompañaron las distintas actividades programadas, las cuales pudieron ser llevadas a cabo óptimamente en una jornada soleada que acompañó de la mejor manera el encuentro.

Bien temprano por la tarde tuvieron su comienzo los distintos talleres programados y, a partir de las 19, se inició el espectáculo musical con la participación de una importante variedad de artistas.

En este marco, La Opinión tuvo la oportunidad de dialogar con Mishkila Rojas, secretaria Ejecutiva del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, órgano que tuvo a cargo la mayor parte de la organización de este encuentro. Ella explicó el trabajo y los objetivos que desde los citados órganos estatales se persigue con la realización de este tipo de acontecimientos.

n Objetivos

“La edición de Feria Pueblos Indígenas en Movimiento tiene ya varios años de distintas ediciones. Hoy estamos tratando de fortalecer el nombre de la feria y en esta nueva gestión arrancamos con Trenque Lauquen donde se venía haciendo todos los octubres y estamos sumando otros lugares, en febrero estuvimos en el carnaval de Lincoln con la misma feria, este año la hicimos en Lanús para el Día del Indígena Americano y en Quilmes para el Día de la Pachamama”, contó.

Rojas explicó que “la idea es juntar artesanía, venta de producciones indígenas, talleres de formación de distintos aspectos de la cultura y también espectáculos artísticos para poder presentar todo un combo de actividades. Y un poco se va adaptando, esa es un poco la idea de la Feria Pueblos Indígenas en Movimiento, que siga funcionando de a poco”.

n Visibilizar cultura

La entrevistada comentó que, en cuanto a las repercusiones que este encuentro genera “en Trenque Lauquen, a través de todas las ediciones que se fueron haciendo, la idea de la cuestión indígena se va visibilizando. Ha generado en la población en general un poco de intriga y hace que la gente se acerque y eso está bueno pero también se va fortaleciendo el movimiento de los artesanos que siempre están quizás un poco sueltos buscando lugares donde vender y tratamos de generar un espacio donde se encuentren en este espacio de comunión”, dijo y agregó: “Este es un trabajo que va combinando todos los aspectos: talleres, la feria y el arte para visibilizar la cosmovisión indígena que es sumamente amplia y abarcativa y esto es un movimiento muy bueno para lograr esa visibilización. Se puede trabajar con los hermanos de manera conjunta y compartida, construyendo y avanzando para la visibilización de la lucha de los pueblos originarios y también para la transmisión de las propias costumbres. La idea es que todo eso se vea y así ir avanzando hacia una sociedad intercultural donde la cuestión indígena no sea sólo de los pueblos indígenas sino que todos la conozcan”.

n Avance significativo

Consultada sobre si considera que en los últimos años ha habido un avance en cuanto a la lucha histórica de los pueblos originarios por sus derechos, Rojas afirmó que “hace 23 años teníamos una constitución que decía que a los indígenas había que convertirlos al catolicismo. Que hoy los indígenas sean reconocidos a nivel constitucional como pueblos preexistentes y los derechos que se han ido trabajando a nivel internacional para su protección ha habido un cambio de cultura. Yo cuando era chiquita el indígena era el otro, el distinto, no era parte de la sociedad. Es un trabajo lento y largo pero avanza considerablemente”.

n Juntos

Por su parte, Isabel Araujo, integrante de la Comunidad “Cacique Pincén”, contó su visión sobre este importante movimiento que durante tres días tiene la ciudad. “La Comunidad se preparó para el IV Encuentro de Pueblos Indígenas en Movimiento, este año con muchísimo sacrificio, con muchas cosas que pasaron en el camino que tuvimos que saltar para salir adelante. Todo está saliendo como lo pensamos, queremos seguir aportando a la ciudad de Trenque Lauquen para que conozca nuestra cultura, nuestra música, nuestros talleres, que puedan disfrutar y conocer más a nuestros pueblos en profundidad. La situación que estamos pasando hoy en día los pueblos indígenas en toda Argentina no es muy buena entonces esto es un aporte para dar otro tipo de mensajes de inclusión, de integración, de poder desarrollarnos como personas y que somos iguales que el otro, no estamos ni atrás, ni adelante, sino juntos a la par”, dijo.

En el mismo sentido, comentó: “Así que la idea del evento es esa, seguir creciendo y todos los años poder aportar un poquito más”, dijo antes de agradecer a la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia “que hizo el mayor aporte y han hecho todo lo posible y lo imposible para que esto se de, al municipio de Trenque Lauquen por su colaboración y a la Comunidad Cacique Pincén. Creemos que tenemos que seguir en este camino de poder crecer y compartir con los demás”.

n Trabajo actual

Respecto de las gestiones que la comunidad se encuentra realizando hoy, Araujo comentó: “Hemos podido trabajar este año con el Estado Nacional, Provincial y Municipal respecto a viviendas, entrega de terrenos, una entrega para el centro intercultural de la comunidad, hemos ganado el presupuesto participativo este año, vamos por el segundo presupuesto participativo para juntar más fondos para continuar con nuestro trabajo, nos han cedido tierras en comodato para proyectos productivos que aún no han salido pero no somos los únicos a los cuales no le han salido sino que es la situación general. Pero no podemos quejarnos, el camino de hormiga que venimos haciendo desde hace muchísimos años está dando sus frutos y no tenemos la situación de comunidades de otro lado del país como lo es el sur con nuestros hermanos mapuches pero sí estamos en una lucha, aún no tenemos territorio pero estamos acompañando la lucha de nuestros hermanos que no es fácil”, culminó.