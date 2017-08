“Solicitamos que se abra la paritaria y se acomode a la inflación”

El Sindicato de Trabajadores Municipales, adherido a FESIMUBO y que en Trenque Lauquen es dirigido por Micaela Coronel, hizo llegar por Mesa de Entrada el último martes una carta al intendente Miguel Fernández con el fin de que se reabra la negociación paritaria para que la misma sea adecuada al índice inflacionario.

Coronel dialogó con La Opinión y explicó la razón de este pedido. “El punto central de esta solicitud es que hay una cláusula que se firmó en la negociación anterior que establecía que se iba a negociar la cuestión salarial en base a la inflación y si el índice superaba el 18 por ciento se iba a adecuar el aumento a este porcentaje. El mismo ya fue superado y no han llamado a una nueva negociación”, contó.

Por otro lado, la dirigente agregó: “Extraoficialmente nos hemos enterado que ha habido reuniones internas en las que el intendente ofrece $1.000 como un plus, algo que no corresponde porque el aumento tiene que ir acorde a la inflación y eso es lo que pedimos”.

n Números

En este marco, Coronel fundamentó esta solicitud al mandatario comunal señalando que “la canasta básica está por encima de los $15 mil, y un municipal está por debajo de $10 mil de sueldo”. “No sólo estamos por debajo de la línea de pobreza sino que ya casi estamos en la línea de indigencia. Un municipal que cobra $7 mil en su categoría más baja no puede vivir. Muchos trabajadores municipales deben hacer horas extras para llegar a un sueldo acorde que les permita subsistir y llegar a fin de mes. No es una situación únicamente del gremio sino que afecta a todos los trabajadores municipales”, explicó, antes de reiterar que lo que piden “es que se abra la paritaria y que se acomode de acuerdo a la inflación”, añadiendo: “Estamos casi en septiembre y no tenemos ni noticias de la negociación salarial y, si hubo una reunión, los municipales no estamos informados de nada. Queremos que se informe si se está negociando como se comenta porque hay comentarios extraoficiales de pasillo de que hubo una charla en la que el intendente ofrece $1.000 que no es más que una dádiva para que el trabajador se conforme apenas con algo”.