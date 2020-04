Sin público, sin fútbol, sin deportes

“El fútbol con público va a tardar un tiempo. No me lo imagino ni para junio ni para julio. No sé si hasta el año que viene, pero diría que, por lo menos hasta entrado fin de año, seguro”, sentenció hace unos días el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, y la frase golpeó especialmente al fútbol del interior, donde los equipos no se mantienen por los ingresos de televisión ni por grandes sponsors, sino por las recaudaciones de cada domingo. Esa frase sirvió como disparador en la región, donde algunos equipos de la Liga Cultural Deportiva con asiento en Tres Lomas han confirmado su baja de este 2020.

Desde Trenque Lauquen todavía no hay nada en concreto. El Presidente de la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF) le confirmó a La Opinión que aún es pronto para analizar estas cuestiones. Algo similar puede ocurrido con el básquet, que también depende de las entradas. Y el dirigente Jorge Lépori habló con este medio por el tema y se mostró preocupado por lo que resta del año donde los rumores a nivel nacional hablan de una suspensión definitiva en un deporte de sumo contacto y practicado en espacios cerrados.

n Sin público

En declaraciones realizadas en el Canal 26, Lammens aseguró que, aunque en los próximos meses pueda reanudarse la actividad, el público en el fútbol argentino “no va a volver hasta fin de año” debido a que es “un riesgo innecesario” en medio de la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, agregó: “Vamos a trabajar para que pueda volver el fútbol con un protocolo estricto, que puedan volver los entrenamientos y partidos. Para hablar de público falta mucho”.

Y en la misma línea, insistió: “Uno nunca sabe si dando un paso adelante, no da dos pasos atrás. El miedo es que abramos y tengamos que volver a cerrar. El fútbol con público va a tardar un tiempo”.

Las declaraciones de Lammens no hicieron otra cosa que generar aún más incertidumbre y preocupación entre los clubes del interior del país, los del llamado “fútbol chacarero”, porque bien es sabido que a nivel profesional (especialmente en la Superliga) la posibilidad de jugar sin público es viable, debido a que la mayoría de los clubes se sostiene económicamente por los ingresos de los derechos de televisión y de los sponsors, que suelen erogar grandes sumas de dinero justamente por la publicidad que implica el hecho de que los partidos sean televisados en todo el mundo.

Pero en la mayoría de las ligas medianas o chicas, como las de nuestra provincia, esa chance de jugar sin espectadores es inviable, debido a que su principal fuente económica se basa en el cobro de las entradas de cada domingo de cancha.

En ese contexto, desde que comenzó la pandemia y se suspendieron las actividades, tanto desde la Liga Trenquelauquense, Liga Cultural como desde la Liga Pampeana anunciaron que no estaban dispuestos a jugar sin público porque los clubes no podrían solventar los gastos fijos de cada partido. Incluso una semana antes de que el Gobierno nacional dispusiera el aislamiento social, preventivo y obligatorio, los dirigentes pampeanos habían decidido suspender la fecha (hasta ese momento se podía jugar, pero sin público) porque, sin gente en las tribunas, no podían solventar los costos.

Una muestra desde los números la dio el presidente de Sarmiento de Santa Rosa, institución que la semana pasada cumplió 65 años, al confiar que para abrir la cancha para un partido como local (en la Primera «B» de la Liga Cultural) necesitan entre 15 y 18 mil pesos, que son los costos básicos entre seguridad, arbitrajes, personal médico y otros gastos, se informó.

n La Gloria se baja

Uno de los que ya pegó el portazo fue La Gloria de Treinta de Agosto. Su presidente, Edgardo Fontana, tomó la determinación de no participar en la competencia futbolística en este 2020 y es el primer golpe para la Liga Cultural y Deportiva que ya tomó algunas medidas económicas para ayudar a las instituciones. “Si esto sigue así nosotros ya decidimos no participar en el campeonato”, confirmó Fontana ante la incertidumbre que se vive en estos momentos. Y fue más preciso en los detalles de esta decisión señalando: “Ya se lo comunicamos a todos los jugadores, y no sólo que nos entendieron, sino que además nos brindaron todo su apoyo. Algunos se ofrecieron a venir a jugar gratis si se llegara a realizar un torneo corto, pero eso lo veremos más adelante”.

El principal ingreso económico de La Gloria es producto de los bailes, fiestas retro y alquiler de salón, y ante la imposibilidad de hacer algo de esto no hay ingresos para el club. “Para nosotros se hace muy difícil sobrevivir ante esta situación, por ahora paramos la pelota y veremos qué pasa más adelante. La decisión ya está tomada”, aseveró, añadiendo: “Si se reanuda en algún momento, vamos a ver si podemos participar o no, llamando a todos los hinchas y colaboradores para que nos ayuden a afrontar los gastos, si no se puede hacer nada en el club. La mayoría de los jugadores están dispuestos a darnos una mano, pero eso se verá más adelante”.

n ¿Año perdido?

En Trenque Lauquen el panorama es todavía incierto. En su momento se dejó en claro, por parte de Miguel Pacheco, que sin público es imposible jugar. Consultado por La Opinión el directivo liguista dijo que aún es muy pronto para analizar estas cuestiones. “Hasta fines de agosto no va a haber nada. Recién en esas fechas se verá cómo sigue. Por ahora no hay nada programado”, marcó.

Los clubes siguen a la expectativa de una ayuda, pero es bien sabido que para el fútbol local jugar a puertas cerradas tampoco sería algo viable. Y en algunos sectores deportivos ya se habla de “un año perdido”.

n La Cultural no juega

Quien puso las cartas arriba de la mesa y fue concreto es Osvaldo Medrano, presidente de la Liga Cultural Deportiva con asiento en Tres Lomas. Le confirmó a Infotreinta que sin público no se va a jugar. En lo que respecta al regreso del fútbol Medrano fue sincero al expresar que no se podría jugar este año por varios motivos. “Que se siga con la medida de no jugar, que si lo permiten pero sin público, es imposible en el fútbol del interior, los tiempos y lo económico. Lo más real es la posibilidad de que se reanude el fútbol en agosto o septiembre en AFA pero sin público, cosa que en esta Liga no lo podemos hacer nosotros. El fútbol del interior no se va a poder jugar pensamos nosotros, pero tenemos que esperar a ver qué resuelve la AFA, y después suponiendo que nos habilitan qué campeonato vamos a hacer en septiembre, octubre y noviembre”, sostuvo.

También lo dejó muy en claro en caso que desde el Gobierno, la AFA y el Consejo Federal autoricen a jugar sin público. “Si es sin público no vamos a jugar”, destacó.