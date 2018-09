Sin listado de precios, las ventas de materiales están “paradas”

La incertidumbre generada por la permanente suba del dólar ya tuvo su efecto en distintos sectores de la economía que trasladaron a los precios el impacto de la devaluación. Sin embargo en otros, como el rubro de la construcción, la situación es compleja en parte porque las proveedoras más importantes retiraron los listados de precios y eso impide a los corralones y otros comercios del sector continuar con la venta al público.

Así lo manifestaron desde distintas firmas de nuestra ciudad, confirmando que actualmente no hay lista de precios por lo cual las ventas se encuentran suspendidas. Aunque otras, en cambio, optaron por no discontinuar la entrega de materiales a clientes habituales, a pesar de la incertidumbre en torno a cuál será el precio de los mismos al momento de abonarlos.

Incertidumbre

Desde Aluminios Trenque Lauquen se refirieron a la situación y destacaron que allí ”en este momento lo que se hace es pasar el costo de los materiales de una obra de pesos a dólares”. “Es decir que se trabaja con la cotización del día, pero sinceramente es un momento de incertidumbre porque no se puede planificar nada”, marcaron.

En este sentido indicaron: “Actualmente, por ejemplo, no tomamos obras a treinta días porque no tenemos cómo prever los costos. La única manera que si tomamos una obra de estas características es si se paga en dólares. Pero sinceramente es una situación muy compleja porque de un día a otro no sabés cuáles van a ser tus costos y por ende no podés hacer un presupuesto”.

Además señalaron que “lo que se necesitan son reglas claras, algo que actualmente no hay”. “Es una situación muy volátil porque no sabemos cuánto va a cotizar el dólar al día siguiente”, se apuntó. Y por último indicaron que “hay algunos casos de clientes que se manejan con dólares pero en general las operaciones se hacen en pesos”.

Sin presupuestos

Por su parte, desde otro de los comercios de venta de aberturas de aluminio que funcionan en nuestra ciudad señalaron: “Nosotros continuamos trabajando con las obras que ya estaban pagas, pero desde la semana pasada, que comenzó esto del dólar, no estamos pasando presupuestos porque principalmente no sabemos qué números manejar. Hay poca información y no se puede hacer ningún tipo de cálculo sin saber cuáles van a ser los precios”.

En este sentido detallaron que “ante la situación se optó por suspender los presupuestos”. “En otros lugares quizás se entregan materiales pero sin precios, pero nosotros no hacemos este tipo de operaciones”, remarcaron.

Además explicaron que esta situación se viene experimentando desde la semana pasada, cuando se inició la corrida cambiaria. “Los proveedores no pasan lista de precios y por lo tanto nosotros no podemos hacer otra cosa que esperar. De ahí viene la decisión de suspender los presupuestos. Tenemos muchas consultas y pedidos pero preferimos no hacerlos hasta que no se normalice. Esperemos que esto suceda pronto porque necesitamos seguir trabajando”, enfatizaron.

La misma situación se experimenta en otras firmas locales, donde por falta de precios se hace imposible la venta al público. Así lo informaron desde CP Materiales, donde explicaron que la suba del dólar tuvo como consecuencia que los proveedores retiraran los listados de precios a la espera de que la divisa extranjera se estabilizara.

En este sentido señalaron que a raíz de ello “no se tienen precios de venta, por lo cual no hay entrega a los clientes hasta que no se tenga un nuevo listado”. E indicaron que “posiblemente la situación esté normalizada el próximo jueves, pero hasta entonces no hay precios de venta”.

Entregas

Por otro lado, cabe destacar que en algunas firmas las entregas de materiales a clientes habituales se continúan realizando si hay stock disponible pero con el compromiso de que una vez normalizada la situación los mismos serán abonados con el precio actualizado.