Sin casos sospechosos y con 108 personas en cuarentena

La subsecretaría de Salud informó esta mañana (martes) que a la fecha no se registran casos sospechosos y que y 108 personas en cuarentena en todo el distrito, 86 en Trenque Lauquen, 20 en Treinta de Agosto y dos (2) en Berutti, manteniéndose en 776 la cantidad de altas de esa condición.

Las autoridades sanitarias reiteran una vez más, como lo vienen haciendo desde antes del comienzo de la temporada invernal, que es probable que con las bajas temperaturas y la incidencia de la influenza se produzca un incremento de los casos sospechosos. Y si bien aclaran que no es motivo de alarma extra porque está previsto que eso suceda, sí obliga a redoblar los cuidados e insisten en el requerimiento de que cada persona adopte los mayores recaudos posibles.

Asimismo recuerdan que toda persona que venga a Trenque Lauquen desde otros distritos, ciudades o provincias deben comunicarse en forma inmediata al teléfono (2392) 41-5000 para ser orientado y, de corresponder, visitado por un agente sanitario que le informará personalmente los pasos a seguir.

Debido a que en los últimos días y particularmente el fin de semana se observaron en la vía pública incumplimientos del distanciamiento social y del uso de tapabocas, desde el Departamento Ejecutivo municipal se insiste ante la comunidad en la necesidad de no aflojar cuidados y prevenciones, y se insta a respetar las normas y disposiciones de los gobiernos nacional, provincial y municipal para la contingencia sanitaria de modo de poder mantener esta de flexibilidad abierta con el ingreso a la Fase 5.

– Casos confirmados: 0

– Casos recuperados: 2

– Casos sospechosos: 0

– Casos descartados: 56

– Total de personas en cuarentena en el distrito: 108

– Personas en cuarentena en Trenque Lauquen: 86

– Personas en cuarentena en Treinta de Agosto: 20

– Personas en cuarentena en Berutti: 2

– Personas dadas de alta de cuarentena: 776

• Línea Telefónica las 24 hs.

– (02392) 41-5000.