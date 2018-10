Sin análisis de laboratorio la muerte de “Serrucho” no podrá ser aclarada

Los estudios de laboratorio que se realizarían en Bahía Blanca para determinar qué fue lo que le provocó la muerte a “Serrucho” el perro de bomberos hallado muerto luego de ser levantado por el móvil de Zoonosis, finalmente no se concretarán con lo cual las esperanzas de saber que fue lo que le provocó el deceso al animal quedaron truncas.

Aparentemente errores en la conservación de órganos y sangre no permitieron que dichos estudios se lleven a cabo.

Así lo manifestaron desde la Unión Protectora de Animales (UPA) desde donde se lamentaron que por “inexperiencia” no se pudo “hacer justicia”.

n Impotencia

Con un sentido escrito desde UPA expresaron la impotencia generada por la noticia y pidieron a Serrucho perdón “porque la inexperiencia no nos permitió llegar a los resultados que se necesitan para hacer justicia y estar rodeados de personas que no supieron actuar profesionalmente para que se llevara a cabo tu verdad”.

Y a continuación detallaron que “no sabemos dónde estuvo el error. Tal vez en la conservación de tus órganos y sangre para seguir analizándolos en Laboratorio. No lo sabíamos y confiamos en los que debían saber lo que se buscaba para determinar lo que te habían hecho. No queremos ni imaginar lo que viviste y sufriste los últimos días de tu vida. Nos equivocamos”.

Por último aseguran que la muerte de Serrucho “no fue en vano. Capitalizamos la experiencia para posibles casos futuros. Perdón Serrucho estamos en deuda”.

Sin los mencionados análisis ya no hay posibilidad de saber qué fue lo que sucedió con el perro de Bomberos que generó tristeza y encendió una nueva la polémica en torno a que hacer con los perros callejeros.