Silvani habló de “ajuste en las administraciones municipales”

El secretario de Hacienda, Pablo Silvani, y el contador municipal Ezequiel Adolfo participaron este miércoles en La Plata de una reunión presidida por el ministro de Economía de la Provincia, Hernán Lacunza, en la que se habló sobre metas fiscales y cuestiones vinculadas con la coparticipación que se enviará a las comunas. Y a partir de esto Silvani trazó algunos rasgos de cómo puede ser el 2018 económico del Municipio trenquelauquense en ciertos aspectos.

Se trató de un encuentro entre representantes de municipios bonaerenses y el ministro de Economía y sus secretarios en el cual se dieron pautas de proyecciones de la coparticipación que van a tener las comunas durante el período 2018, destacando Silvani que “también se está trabajando en presupuestos plurianuales para tener ciertas proyecciones hacia períodos futuros (2018, 2019 y 2020)”. “Se hizo un análisis técnico de los años 2015, 2016 y 2017, donde se vio que los fondos que envió el gobierno sirvieron para reactivar ciertas economías en distintos municipios y la mayoría de las comunas pudieron revertir el déficit con que venían, pero todo se va ajustando, se va acomodando. Buscan que todos los municipios logren el equilibrio. Fue todo muy técnico y muy severo en cuanto al futuro”, dijo el secretario de Hacienda.

n Ajuste

Con todo esto, el funcionario marcó que en un análisis de lo tratado en La Plata no haría referencia a “un ajuste económico”, sino que “el ajuste viene en las administraciones municipales”. “Hay 135 municipios muy heterogéneos, muy diferentes, algunos tienen servicios privatizados, otros los hacen ellos mismos”, apuntó, añadiendo que de todas formas hay cuestiones comunes y “lo que se busca es estandarizar” ciertos puntos, por ejemplo el control de los gastos corrientes con los egresos corrientes, que es lo que produce buena parte del déficit en un municipio y algunos no lo tienen controlado. Aunque aclaró: “Nosotros, en Trenque Lauquen, tenemos la suerte de tener una historia en las administraciones prolija, entonces siempre estamos bajo esos parámetros. Trenque Lauquen está bien posicionada en cuanto a prolijidad”.

También, según Silvani, se habló mucho de la adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal. “A todos nos encuadran (aquí) en determinados parámetros, como los gastos corrientes, que en 2018 no pueden exceder a los de 2017 más el incremento de inflación. La planta de personal no puede incrementarse en más de un determinado porcentaje de la población, salvo situaciones que se justifiquen, como por ejemplo puede ser que se agrande el hospital y se empiece a brindar un servicio diferente por el que se necesitan médicos, mucamas y enfermeras”, señaló el contador al respecto, agregando luego que para 2018 en el Municipio por ahora no está prevista ninguna ampliación de la planta de personal.

n Obras

En cuanto a otras novedades que pueden llegar a darse en el manejo del Municipio, Silvani apuntó que “esta gestión empezó con muchos proyectos, muchas obras. Y hay obras en curso que se tienen que terminar”. “Vino mucho dinero en 2016 y 2017 del FIM (Fondo de Infraestructura Municipal) que este año (2018) no va a estar y hay que terminar las obras empezadas, tratar de cobrar fondos que tenemos afectados. Nosotros, por no parar las obras las seguimos haciendo con fondos corrientes. Así que tenemos que generar proyectos y salir a buscar dinero para hacer obras por Trenque Lauquen”, remarcó.

N Fondo Educativo

Respecto al Fondo Educativo, Silvani habló de la nueva forma en que se implementará y señaló que “hicieron como un CUD (coeficiente para la coparticipación) educativo, que es una transición en la cual hay intendencias que van a recibir más dinero porque tienen más escuelas, más población, y a otras le van a quitar, pero en ese esquema el que menos recibe va a recibir el 90 por ciento de lo que recibió el año pasado y el que más recibe va a llegar hasta un 160 por ciento”.

Con esto, y como hay una parte importante afectada a infraestructura, el entrevistado se refirió al futuro del pago a docentes. “Esta gestión ya tenía una parte destinada a infraestructura, por eso se estaban haciendo obras en establecimientos educativos. Ahora nos limita. Los jardines maternales los estábamos pagando con el Fondo Educativo. Ahora no podemos. Ahí sí que nos vamos a quedar cortos. Habrá que ver alguna gestión del intendente o tendremos que ver de qué manera lo resolvemos porque de ninguna manera podemos cerrar esos jardines maternales, pero tampoco que no se le pueda pagar el salario a los docentes al no poder utilizarse ese dinero”, indicó.

n Coparticipación

Respecto a la llegada de recursos a partir de la Coparticipación, Silvani explicó: “Ya tenemos un importe predeterminado y la semana que viene nos están mandando el definitivo. Sabemos que la coparticipación está dada por el CUD, que es el Coeficiente Único de Distribución, y ha habido algunas modificaciones en cuanto a salud”.

Por último, destacó que “hay dos variables: una, si hay más dinero a repartir por Coparticipación, nos toca más dinero a igual CUD, pero si nosotros mejoramos un poquito el CUD a su vez vamos a recibir un poquito más, aunque hay una contra porque la suma de todos los CUD da 100 y si nos suben a nosotros le baja a otro, de modo que todos están peleando en una torta de la que todos quieren un pedacito”. “Así y todo nosotros estamos muy bien posicionados en cuanto al CUD y se mantiene o sube un poquito el CUD, y a su vez el nivel de coparticipación”, cerró.

Presupuesto

Respecto al Presupuesto Municipal 2018, el secretario de Hacienda, Pablo Silvani, señaló que se va a presentar antes del 29 de diciembre. “Venimos avanzando, faltan detalles, la parte gruesa está armada, falta definir si algún fondo puede llegar a entrar para poner alguna otra obra”, dijo, añadiendo: “No puedo aventurar un número, pero por lo que se veía, por lo que charlamos con todos los secretarios de Hacienda de distintos municipios, todos están en un 20 por ciento”.

Así, teniendo en cuenta que el Presupuesto trenquelauquense del 2017 fue de 994 millones de pesos, y que el 20% de esa cifra serían 198.800.000, se puede estipular que el nuevo presupuesto será de casi 200 millones más, alrededor de 1.200 millones. De todas formas Silvani sostuvo que el número final podría aumentar “en caso de que ahora nos destinen algún fondo comprometido”.