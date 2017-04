Siguen las quejas en el barrio Don Felipe

A pesar de los reclamos realizados por los vecinos del sector no hay respuesta por parte de las autoridades. Dicen que pagan los impuestos y no hay mantenimiento del lugar.

Hace unos dos meses, este medio publicó un informe en el que un vecino se quejaba sobre el mal estado en el que se encuentran las calles internas del Barrio Don Felipe. Al parecer, la situación no ha cambiado y las quejas continúan. Desde hace dos días puede verse a través de la red social facebook un comentario acompañado de imágenes contundentes sobre el estado de estas arterias.

Basura, pastos altos y hasta un caballo muerto tirado al costado de la calle Paul Harris y Batallón 2 de infantería se observan en las fotografías. Las quejas radican en que hace meses que no se ve pasar una motoniveladora, los impuestos han aumentado y no hay mantenimiento alguno”.