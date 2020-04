Siguen las bajas para los ciclistas locales

Era una noticia que se esperaba y entraba en la lógica del momento que se está viviendo, como lo dijeron alguno de los ciclistas locales que esperaban con ansias la primera edición del Giro Pampeano. La confirmación fue dada por Pablo Ullúa, integrante de la Agrupación 14 de ciclismo, al medio pampeano La Reforma. “Debido a la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus se postergó la Primera Edición del Giro Pampeano, que se iba a disputar esta semana”, se informó.

La carrera “será reprogramada para más adelante”, dijo Pablo quien además adelantó que la entidad tiene entre sus proyectos recuperar el circuito con el fin de realizar competencias con regularidad.

n Proyecto

“Debido al decreto impuesto por presidencia nos vimos obligados a suspender el 1º Giro Pampeano”, marcaron.

Era, sin dudas, una iniciativa interesante y que a nivel local se veía con muy buenas caras. “Esperábamos ciclistas de todo el país y de Uruguay, de entre 400 a 500 ciclistas, de lo mejor del país como campeones actuales del mundo de la categoría, panamericanos y nacionales, hombres y mujeres”, se explicó.

Pablo manifestó que dentro de los proyectos que pensó la Agrupación desde el año pasado, está llevar a cabo un programa de competencias en la provincia. “Hace un año que empezó esta iniciativa de realizar competencias en La Pampa, ya que no había competencias. Somos ciclistas y sabemos lo difícil que estaba para salir a competir afuera. La idea es tratar de seguir con este nuevo proyecto que veníamos haciendo con mucho esfuerzo desde el lado de la Agrupación, ya estuvimos haciendo varias competencias el año anterior y este”, contó.

Para los ciclistas locales estas noticias fueron bien recibidas ya que la unión con los rodadores pampeanos es importante. “Veremos cómo sigue todo y cuando todo pase volveremos a ver cómo está la situación y ver en qué momento del año se pueden volver a realizar espectáculos masivos, pero calculamos que ya estaríamos en temporada de pista. Por ahora no hemos analizado ver cuándo se va a volver a hacer con una fecha exacta, estaría de más poner una fecha como algunas organizaciones lo están haciendo, porque esta situación supera al gobierno y no sería nada bueno poner una fecha y volver a suspender, ir a competir es mucho gasto y lleva organización, días, alojamiento, preparación, entre otras cosas” remarcó Ullúa.

n En el Parque

Otro de los proyectos que indicó el presidente de la Agrupación es volver a utilizar la pista del Parque Don Tomás. “Quizás nosotros los vemos más del lado del ciclista y no del organizador, así que estamos analizando y seguimos hablando entre nosotros, si nos afectó todo el calendario porque teníamos pensado hacer un campeonato de pista en Santa Rosa y así poder reactivar la pista de ciclismo que es un hermoso lugar que tenemos y no se le está dando el uso adecuado” cerró.