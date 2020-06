Siguen aumentando los casos en la región y el interior bonaerense

Cada vez más municipios del interior provincial deben desplegar nuevas estrategias por la suba de contagios de coronavirus. Al brote en Necochea se sumó luego el de Olavarría, que es ahora la comuna por fuera del AMBA con más casos de coronavirus en todo el territorio bonaerense, mientras que también preocupa el avance de la enfermedad en Salto y Laprida. Y en Capitán Sarmiento –con 30 casos–, volvieron a habilitar las salidas recreativas.

A nivel regional, a la alarma despertada con un caso en Villegas no le siguieron más malas noticias, a pesar que en un momento se temió por más casos, mientras que el último dato negativo surgió desde Carlos Casares, donde nuevamente hubo un caso positivo, confirmado este domingo.

Principales focos

En Olavarría, tras haber tenido que retroceder a la fase 1 a principios de este mes, el intendente Ezequiel Galli confirmó que se avanzaba hacia la fase 3, lo que implica nuevas reaperturas. No obstante, en esa comuna son 99 los casos confirmados, 12% corresponden a personal de salud y hay dos personas fallecidas. En tanto, el secretario de Salud, Germán Caputo, reconoció que las próximas semanas serán “duras”. “Estamos en la semana 24 de epidemiología. Lo complejo y clave es desde la semana 25 para el desarrollo de la pandemia. Nos esperan de 7 a 8 semanas duras”, indicó.

Aquí cabe agregar que una mujer de 87 años falleció este lunes en Olavarría y se convirtió en la tercera víctima por Covid-19 en esa ciudad bonaerense.

Por el lado de Capitán Sarmiento, el Comité de Crisis que encabeza el intendente Javier Iguacel volvió a habilitar los comercios que habían sido cerrados tras el inicio del brote, así como también las caminatas recreativas, medidas que habían sido suspendidas durante 14 días. La directora de Salud Anabela Piquer fundamentó la decisión al señalar que “de cierta manera está controlada la aparición de casos”.

Según el último reporte, Capitán Sarmiento se mantiene con 30 casos confirmados, “todos ellos clínicamente estables y en sus domicilios, a excepción de una familia que tuvo un bebé que se encuentra en el hospital para control clínico del recién nacido y su mamá”.

Por otro lado los casos de coronavirus en la localidad bonaerense de Salto ascienden a 17, luego de que el foco de los contagios se iniciara en una fábrica alimentaria, al tiempo que hay unas 500 personas aisladas, según informó el intendente Ricardo Alessandro. “La gente subestimó la pandemia, no hizo caso a cuidarse. Estábamos a un paso de tener los deportes habilitados, de tener abiertas las confiterías y bares. Íbamos a meter el gol y no pudimos”, dijo a una radio local.

En Laprida el intendente Pablo Torres resolvió volver a la Fase 1 del aislamiento luego de que se confirmaran 9 casos en 5 días.

Por el lado de Necochea, la Municipalidad informó que no hubo nuevos casos, mientras que tampoco hay en estudio, por lo que los pacientes con coronavirus activo suman 20, mientras que hay 15 recuperados. Y cabe señalar que tras la configuración de un mapa epidemiológico, las autoridades sanitarias lograron detectar los casos sospechosos y realizar un rápido aislamiento para evitar que el virus se expanda, tras la realización de un baby shower clandestino.

Positivo en Casares

En tanto, en Carlos Casares, luego de 27 días, hubo un nuevo caso de coronavirus, y esto último el domingo lo confirmó el intendente Walter Torchio, señalando que se trata de un paciente asintomático y que cumplirá cuarentena fuera de la ciudad cabecera, tratándose de alguien que incluso ya estaba fuera de Casares.

Aunque desde el Municipio se destacó la eficacia y la importancia de los controles ya que la detección del caso se dio gracias a los controles que se establecieron periódicamente como parte del protocolo para empresas que cuentan con personal que viaja fuera del distrito.

“Quiero hablar bien del vecino y bien de la empresa porque hizo lo que exigía el protocolo, la empresa y sus empleados están cumpliendo. Eso habla bien de las empresas y empleados responsables. Necesitamos de vecinos, de comercios y de empresas responsables, que nadie se relaje”, dijo ayer Torchio en relación al nuevo caso de coronavirus, remarcando que “no tenía ningún síntoma”, y que se le realizó el estudio porque así se lo pide el Municipio a las empresas.

“Estamos esperando resultados de nuevos hisopados de los cuales pueden o no, aparecer más casos”, marcaron desde el Ejecutivo casarense. De ello dependerá retroceder o no en las fases, había indicado ya Torchio, sobre cómo seguirá la cuarentena en Carlos Casares, añadiendo: “La preocupación de quienes ocupamos cargos públicos es por la magnitud y la celeridad de contagios y, cómo puede responder después el sistema de salud”. “De un día para otro sumamos casi 100 vecinos al sistema de seguimiento y, lógicamente nos preocupa porque si los más de 200 vecinos que hoy están en la órbita de la Mesa de Salud tuviesen serios problemas respiratorios habríamos saturado el sistema hospitalario”, se marcó. Asimismo, Torchio indicó que “no tiene que generar pánico pero sí mucho cuidado, responsabilidad y respeto porque a veces no nos damos cuenta cuando actuamos con naturalidad como si nada pasara y, después es tarde”.