Siguen apareciendo rastros en las calles de lo que podría ser un veneno muy peligroso

Durante los últimos meses se han dado en Trenque Lauquen varios casos de perros y otros animales envenenados en distintos sectores de la vía pública, sumándose incluso uno ayer, el tercero en esta semana, y un denominador común en buena parte de estos hechos es la presencia de lo que se ha identificado como un potente pesticida denominado carbofurano, comúnmente conocido como Furadan, que además de dañar a animales que toman contacto con esta sustancia puede ocasionar problemas en las personas. Y a partir de recientes casos donde aparentemente volvió a utilizarse este producto, siendo envenenados perros, vuelve a surgir la polémica no sólo por la problemática enfocada en el trato a los animales, sino también ligada a los peligros a los que se está exponiendo a muchos vecinos con estas prácticas ilegales.

Una cuestión importante es que hablar del depósito de sustancias tóxicas en la vía pública suele ser un tema de difícil comprobación para darle curso a un caso legal, aunque no deja de ser un accionar muy peligroso tanto para animales como para vecinos. Y por eso es que hay una luz de alerta encendida inclusive en diferentes instituciones, no solamente en protectoras sino también en agrupaciones vecinales.

n Problema social

En este marco, Marta Coria, referente de la protectora Unidos por las Mascotas, explicó que esta semana hubo tres casos de perros envenenados, uno en calle Pellegrini al 300, otro en Carmen Granada al 1.800 y, ayer a la tarde, un tercer episodio de estas características en calle Petiná entre 12 de Abril y Orellana. Y haciendo hincapié en el primer caso señaló que está confirmado por una veterinaria que se le puso veneno a unos trozos de pollo que fueron arrojados a la calle. “Tenía pinta de ser Furadan, dijeron los veterinarios, pero no se investigó más al veneno”, señaló.

Y con esto la protectora comentó que “varias veces, según comentarios de veterinarios, se han dado en Trenque Lauquen intentos de envenenamiento a perros en la vía pública con lo que aparentemente es Furadan”. De esta forma, Coria puso la mira en la peligrosidad de esta situación tanto para los perros como para la sociedad en general. “Dejemos de lado los perros y pongámonos a pensar en una criatura que se puede llevar a la boca eso. Están corriendo riesgo las personas que pueden tocar este veneno. La gente no entiende y sigue con esta práctica. Nos enoja lo que está ocurriendo con los animales, pero entendemos que hay un peligro también para la gente”, enfatizó.

Por su lado, la titular de Zoonosis municipal, Rosario Guarrochena, también hizo hincapié en el peligro de la presencia de ciertos venenos en las calles, ya que “pueden estar en contacto con niños, y en el caso del Furadan es algo supertóxico, que hasta hay que usar con guantes”.

n El plano legal

Por otro lado, Coria indicó que es muy difícil abordar legalmente estas cuestiones para encontrar un responsable. “Si no hay foto, video o algo que muestre a la persona poniendo el veneno en un lugar determinado no tiene mucho sentido hacer una denuncia esperando que se encuentre un culpable porque no se puede investigar sobre algo que no se vio”, marca, señalando que de todas formas las denuncias sí pueden servir para registrar antecedentes estadísticos, por ejemplo.

Mientras que, desde Zoonosis, Guarrochena comentó que en dicha área en un porcentaje muy bajo de los casos se reciben denuncias por hechos de envenenamiento en la vía pública, aunque “como se trata de un delito, hay que ir a Fiscalía si se espera que esto se trate con un marco legal”. Pero de todas formas coincidió con Coria en que “es difícil lograr resultados legales porque hay que ver a la persona cuando deposita el veneno en la calle, sacarle fotos o tener ciertas pruebas, si no, no hay a quién hacerle juicio”, añadiendo que es difícil encontrar a quienes concretan este accionar ya que generalmente actúan de noche y en la mayor soledad posible.