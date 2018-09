Sigue la toma de trabajadores de Astillero en el Ministerio de Economía.

Tras realizar una asamblea general en la fábrica para determinar las nuevas medidas a seguir ante lo que calificaron un “nuevo desplante del Gobierno”, los operarios marcharon por las calles de La Plata e ingresaron a la cartera económica ubicada en calle 8 y 45. En medio de cánticos y acompañados por sindicalistas, los trabajadores ingresaron al playón del edificio, luego al hall y ahora esperan ser recibidos por alguna autoridad.

Desde la administración de María Eugenia Vidal aseguraron que forzaron las rejas de calle 8 para entrar y que arrojaron bombas de estruendo en el interior del edificio. “Antes de la toma, les propusimos a los sindicatos una reunión para las 16. Si desalojan el Ministerio, esa propuesta está en pie. El objetivo claramente es otro. Con reunión convocada fueron a dar una muestra de violencia innecesaria”, dijeron a DIB fuentes de la administración provincial.

En tanto, el titular de ATE Ensenada, Francisco Banegas, señaló que la movilización obedece al “incumplimiento de la provincia de Buenos Aires de comprar los insumos y de no haber hecho la reunión de ayer”. El dirigente sindical dijo que la idea es “hacer sentir nuestro reclamo porque lo que nosotros queremos es trabajar, no estar en la calle. Queremos que definitivamente se arme una mesa donde se puedan solucionar los problemas”.

Además, hizo responsable a las autoridades de la Provincia “de lo que pueda pasar en la calle con los compañeros de Astillero” y remarcó que “no queremos estar en la calle, queremos soluciones y queremos trabajar”.

Por su parte, uno de los delegados del ARS, Lalo Vallejos, dijo que “si bien dicen de la boca para afuera que no van a privatizar ni echar a nadie, el avasallamiento que estamos sufriendo los trabajadores sin insumos y sin tener trabajo, y teniendo el mes que viene todos los descuentos, hace que las familias no aguanten más y no podamos tener ni para comer. Un trabajador que cobra hoy 5 mil pesos no puede comer”.

Lo cierto es que el astillero de Ensenada suspendió sus actividades hace casi dos meses, en medio de una fuerte crisis y denuncias de corrupción. “No tenemos insumos para terminar dos construcciones. Dijeron que no van a poner un peso para terminar esas obras”, explicó Vallejos.

Desde el Gobierno, vienen asegurando que además de deficitario, el Astillero tiene actualmente dos barcos en construcción que ya llevan más de 10 años y aún les falta al menos uno para estar listos. Además, fuentes oficiales dijeron a DIB que los reclamos y la toma no tiene que ver con insumos ni con la estabilidad de los puestos de trabajo, que “están garantizados”. “Estas acciones violentas, como las que vivimos el jueves pasado donde los gremialistas privaron de su libertad a los funcionarios provinciales, responden a recuperar privilegios o tapar la corrupción en casos donde ya hay denuncias penales que hizo la Provincia y está investigando la Justicia”, indicaron.

Ayer, el Gobierno bonaerense suspendió la reunión que había sido acordado el jueves pasado en un marco de tensión cuando los empleados de la fábrica realizaban una “toma” de las instalaciones y no dejaban salir al interventor Daniel Capdevila.

El conflicto del Astillero ya suma varios capítulos de tensión. Además de la “toma”, hubo un allanamiento en la fábrica y un feroz enfrentamiento de fines de agosto entre la Policía y los trabajadores en el marco de una protesta.

Tiempo atrás, Capdevila, presidente del Ente Administrador del Astillero Río Santiago, presentó ante el Fiscal General una denuncia por administración fraudulenta agravada por ser en perjuicio de la administración pública por el ARS. Se trata de “actos administrativos irregulares destinados a desviar sumas de dinero en favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) -seccional Ensenada-, y de contrataciones injustificadamente onerosas y gravosas en perjuicio de Astillero Río Santiago”, según la denuncia. (DIB) FD

Sigue la toma de trabajadores de Astillero en el Ministerio de Economía.