“Si se salvan del juicio de acá, del juicio de Dios no se van a salvar”

Pasaron 20 meses y la familia de Adrián Maya, asesinado en su domicilio del barrio Indio Trompa en octubre de 2016, aún espera saber qué fue lo que sucedió esa noche, y que los autores de tan brutal crimen paguen con la cárcel por haberse llevado la vida del vecino.

Adriana Iglesias, madre Adrián, habló con La Opinión sobre cómo se puede vivir todo ese tiempo con el dolor de saber que los asesinos de su hijo están libres. “Destruyeron una familia entera”, sintetizó.

Sin novedades

Según Adriana, “todavía no hay nada firme”. “Se sigue investigando, no puedo decir que no se hace nada porque están trabajando. Pero el problema es que la investigación se hizo mal de entrada. Hubo muchas irregularidades. Por ejemplo, entró y salió mucha gente de la casa de Adrián cuando todavía estaba todo muy reciente. Y después se hace todo mucho más difícil”, dijo.

Por otra parte la vecina sostuvo que los autores del crimen sabían bien lo que hacían. “Fue gente que tuvo tiempo de hacer todas las cosas bien. Esa noche llovía, y además sabían bien que Adrián estaba solo. Y después tuvieron tiempo para limpiar con cloro todo y no dejar rastros. Fue algo bien pensado, preparado, premeditado, no fue algo espontaneo”, afirmó. Y en este sentido agregó: “Lo único que se llevaron fue una Play Station, dos celulares y la billetera que tenía algo de plata. Y después un dinero que Adrián tenía ahorrado para comprarse un auto. Fue alguien que sabía todos los movimientos de Adrián. Alguien que lo conocía y lo traicionó. Porque no le abría la puerta a cualquiera. Él le abrió a alguien conocido”.

Veinte meses

Pasaron los meses y la Justicia aún no ha encontrado a los responsables del asesinato. Pero el paso del tiempo no fue suficiente para borrar de la memoria de Adriana aquel trágico hecho que le desacomodó la vida. “Fue el 25 de octubre de 2016 y ya pasaron 20 meses”, sostuvo y prosiguió: “Yo sigo confiando en Dios, porque la verdad es lo único que me da fuerzas”.

Además la entrevistada agregó: “Pasé por todos los sentimientos, rabia, bronca, impotencia por no poder hacer nada. Yo lo único que puedo hacer es ir a Fiscalía y esperar. Voy dos veces por mes a ver si hay novedades. Y es lo único que puedo hacer”.

Sin embargo señaló que todavía confía en la Justicia y sobre todo desde que Karina Talarico es la secretaria del fiscal Rubio y está en el caso. “Ella ha resuelto otros casos muy difíciles que se han cometido en el barrio. Y desde que ella tomó el caso han aparecido cosas que no aparecían”, remarcó.

Por otra parte indicó que “cuando salió el tema de la recompensa para quien aportara datos a la causa se pensó que quizás por la plata alguien iba a hablar. Pero no apareció nadie”.

Silencio

Por otra parte, Adriana indicó: “Yo estoy convencida que ese día los vecinos algo deben haber visto o escuchado y que tienen miedo de hablar. Pero haciendo eso son un poco cómplices de lo que le hicieron a Adrián”.

Y en este sentido agregó que “es un barrio muy difícil porque ha habido cuatro asesinatos allí y en todos ha costado muchísimo descubrir a los autores”. “El que más tiempo les llevó esclarecer fue el de Dora Morales, por el que se tardó 8 meses en descubrir a los asesinos. Pero de la muerte de Adrian ya pasaron 20 meses y parece que es el crimen perfecto”, marcó.

Según Adriana la clave para comenzar a esclarecer el hecho es que algún testigo se anime a hablar. “Seguro que hay alguien que sabe pero creo que la gente vive en el barrio hay mucho miedo. Y eso nos genera mucha impotencia porque nadie dice nada”, cerró.