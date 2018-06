“Si se confirman los casos de triquinosis, el Municipio iniciará acciones legales contra los responsables”

El médico dejó en claro que si bien faltan los análisis que lo corroboren, todo indicaría por los síntomas de las personas que asistieron al Hospital que habrían sido afectados por triquinosis. Además Pichetto dejó en claro que si esto se confirma “el municipio iniciara acciones legales contra los responsables”. Uno de los puntos que sostuvo el profesional fue cuando indicó “acá no hay que ocultar, si las cosas pasan se deben dar a conocer”.

TRIQUINOSIS

Pichetto comentó que ante denuncias de pacientes con signos compatibles con triquinosis, (dolores musculares, de cabeza y fiebre), se convocó a los medios para dar a conocer los pasos que se fueron ejecutando, no sólo desde salud sino desde otras dependencias municipales. Además informó que “hay una persona internada”. Luego comentó que al ser consultados los pacientes que se acercaban con los mismos síntomas, expresó que coincidían en que habían comprado embutidos en la carnicería ubicada en Echeverría y Gutiérrez cuyo titular, señaló, es Gustavo Vázquez. Además narró que cuando se le consultó indicó que “había faenado y que los porcinos se los había comprado a alguien de apellido González y que no se habían realizadolos análisis”. Ante esa situación se hizo una inspección y no se encontró ningún chacinado, procediendo las áreas correspondientes a una clausura preventiva del local.

ANÁLISIS

Un dato que aportó Pichetto, es que desde que se produjo el brote en el 2015, “hemos trabajado intensamente” señalando que la toma de muestras en el municipio de Pehuajó, (donde se hacen en forma gratuita) aumentó de las 500 anuales, del 2015, a2200 del año pasado y en este “más de 500”. Luego de enumerar estos datos significativos, Pichetto expresó que “lamentablemente estamos sujetos a que pasen estas cosas cuando alguien actúa sin seguir los pasos establecidos”.

LIBRE DE TRIQUINOSIS

El año pasado la provincia había declarado a Pehuajó libre de triquinosis. Pichetto afirmó que “en esa oportunidad yo dije no hay nada que festejar, porque estamos en una zona endémica y tenemos que seguir llevando adelante los controlesque son importantes, pero es imposible saber que alguien que procesa el embutido no agregue un animal que no fue analizado; cuando hay alguien que no es responsable es muy difícil determinar”.

CONFIRMACIÓN

“No hablamos de casos confirmados porque faltan las muestras, pero si hablamos de casos sospechosos muy probables que tengan triquinosis, por los síntomas y porque consumieron los embutidos de la misma carnicería”. En esa línea expresó: “Una vez más alertar del consumo de embutidos y no embutidos de dudosa procedencia”. Siempre sobre los trabajos que áreas del municipio realizan, comentó que los veterinarios pasan, le explican a los carniceros sobre los análisis, que es algo sencillo, rápido y gratis. Finalmente expresó: “No hay nada que ocultar, y si ocurren los casos hay que darlos a conocer”, expresando por último, que la sintomatología de los pacientes es compatibley aunque resten los informes oficiales, lo más probable es que (estas personas) tengan triquinosis”.