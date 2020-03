24 de Marzo. 44 años, paradójicamente significa la cárcel, así debe ser para cada genocida, efectiva y perpetua, así nos condenaron a sufrir por nuestros desaparecidos, el duelo eterno hasta el final. Pudimos salir adelante, gracias a todos los que cada año nos acompañan, familia, mi padre que ya no está, mi madre que no podía venir a las marchas pero estaba, hijos, nietos, amigos entrañables, dando su mejor abrazo de consuelo y contando las más divertidas aventuras. ¿Lloramos ? Sí siempre. Pero también recordamos lo mejor de ellos, el compromiso, la solidaridad, la mano dispuesta ayudar. Hoy más que nunca debemos hacer lo que ellos hicieron. Si no estamos juntos en todo, solos no podremos.

Por Yoyi, a quien amo; Ricki, su hermano del dolor; Tirón y Dina, sus compañeros de cautiverio en la Esma; y por los 30.000 desaparecidos decimos ¡Presentes, por la Memoria, la Verdad y la Justicia!

n Sin marcha

Que recordar que mañana, martes 24 de marzo de 2020, Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, no se llevará a cabo la Marcha y el Acto con la bandera de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, que se habían programado en esta oportunidad como cada año desde 2001 en nuestra ciudad. Así fue informado oportunamente por la Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen, entidad que explicó que “la responsabilidad individual y de las organizaciones vecinales, que se traduce en cuidado colectivo cuando en una sociedad los individuos somos conscientes de nuestra pertenencia a una comunidad que nos cobija y trasciende, obliga en el actual contexto a dejar de lado la que para nosotros es una movilización imprescindible, tan sentida que (como expresaron los Organismos de DDHH de alcance nacional) el hecho de suspenderla representa una decisión de enorme impacto tanto personal como grupal. Ello nos plantea el desafío de encontrar acciones alternativas, por lo cual convocamos a cada vecino de Trenque Lauquen comprometido en la búsqueda de Verdad y Justicia para con las víctimas del genocidio ejecutado por la última dictadura cívico – militar, a que este martes 24 de marzo ejerza (desde su hogar, a través de sus redes sociales y/o mediante acciones creativas con los materiales que tenga a mano) el “deber de Memoria”, como intentaremos hacerlo nosotros, en un día tan cargado de sentidos que ni siquiera una pandemia de origen viral podrá erosionar (tales significados, sintetizados en el “Nunca Más”, resultan fundamentales para reforzar nuestra vida en democracia, más allá de los cuarenta y cuatro años transcurridos).