Si los resultados fueran positivos, la causa estaría “prácticamente resuelta”

El fiscal general del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, Dr. Roberto Rubio brindó detalles de la causa por la muerte del joven treintense, Gastón Ezequiel Galeano, en una entrevista realizada por el colega Omar Sánchez para el programa televisivo “Temas de mi pueblo” que se emite por Canal 6, de la vecina localidad.

Allí confirmó que se continúa con las pericias sobre la pick up secuestrada hace alrededor de un mes en la provincia de Córdoba y reconoció que de resultar positivas, la causa estaría prácticamente resuelta.

Con respecto a la investigación por la muerte de Galeano, Rubio sostuvo que “actualmente la investigación se está focalizando en distintos tipos de pericias para saber si esta camioneta tuvo participación o no en el hecho”.

En este sentido indicó que “las pericias se están llevando adelante por gente idónea que no es de Trenque Lauquen y luego todos los datos recabados en las mismas se vuelcan en un informe. Estamos ansiosos y con muchas expectativas sobre esos resultados”.

Además en otro tramo de la entrevista el funcionario sostuvo que “esta camioneta en particular toma relevancia por ciertas circunstancias y datos que surgen de la propia comunidad. La Justicia oficializa su valor de verdad pero es la propia comunidad la que prestó atención a ciertas circunstancias que hicieron que dicho vehículo este sospechado”.

Por otra parte el fiscal aseguró que “el titular del vehículo que está siendo periciado es una persona de apellido Ponte quien habría vivido en 30 de Agosto y posteriormente se había radicado en Córdoba”.

En este sentido agregó que “sería importante que él haga su aclaración o dé sus explicaciones cuando no hay nada aun contra de él. Se puede presentar de forma espontánea, hay una vía procesal para que lo haga y sería saludable”.

Además el Dr. Rubio aseguró que “si las pericias tuvieran resultados positivos sería el puntapié para continuar con el procedimiento con respecto a quién era el conductor de la camioneta al momento del accidente” y agregó: “Prácticamente la causa quedaría esclarecida”.