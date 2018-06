“Si estamos acá es porque nos merecemos, igual que ellos, dar la vuelta”

Este fin de semana se completa la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Trenquelauquense (LTF) y el domingo habrá un partido clave en el Complejo Polideportivo. En diálogo con La Opinión, el delantero y goleador de Monumental de primera división, Ezequiel Marelli, hizo un repaso de la campaña canaria y cómo esperan este partido en Pellegrini. Lideran la tabla con 17 unidades y ocho encuentros, cinco fueron victorias, dos terminaron en empate y tuvieron una sola derrota.

“Creo que el partido clave en este Torneo Apertura fue con Giat de visitante. Un partido que estaba empatado hasta último minuto y, en el tiempo adicional, nos cobraron un penal a favor y uno en contra. Sucedió que nosotros convertimos y ellos erraron. Terminó el partido y nos trajimos tres puntos importantes en la Fecha 4 donde ahí pasamos a ser punteros”, menciona el delantero.

En cuanto a qué encuentro sintieron que perdían grandes chances de campeonar, el 9 de Monumental señala el partido con Foot Ball Club Argentino y Atlético Trenque Lauquen. “En ninguno de los dos pudimos hacer el fútbol que veníamos haciendo. En partidos anteriores habíamos logrado un nivel importante y muy prometedor”. Y es que el equipo “Canario” había goleado en su casa a Atlético Pellegrini donde lograron sacar una sacar ventaja temprana. “. Jugamos bien a la pelota y le dimos mucho rodaje al fútbol. Los goles vinieron por decantación; ellos llegaban y no convertían y nosotros sí”, destaca Marelli sobre el partido de la Fecha 5.

n Rival

Sin duda, uno de los encuentros más intensos lo tuvieron en la Fecha 2 frente a Las Guasquitas. El jugador canario señala que fue el rival más duro que les tocó enfrentar ya que ganaron sobre el final. “Veníamos ganando tranquilo y casi nos empatan. Esa fue una verdadera final porque veníamos de salir Campeones del Torneo Preparación y de perder con Ferro en el inicio del torneo. No podíamos empatar; teníamos que ganar si queríamos llegar a la última fecha con chances. Fue un partido que cuando llegamos a los vestuarios dijimos ‘muchachos ganamos una final, estos 3 puntos nos van a servir si tenemos esa aspiración’.

Marelli sabe que jugar de visitante influye y que el Complejo Polideportivo va a tener gran público local; El “Globo” tiene que ganar si desea jugar una final. “Para esta fecha nos preparamos bien. Aunque el grupo por ahí tuvo algunas bajas, que se sintieron en estos últimos partidos, esperamos completar la planilla para enfrentar a Huracán. Emocionalmente estamos bien y tenemos muchas ganas de jugar este partido. Por más que los puntos estén a nuestro favor va haber una adversidad en el campo de juego y de público que va a sentirse”, destaca el delantero y además agrega que “ellos juegan cada 15 días ahí, conocen las dimensiones y la trabajan muy bien. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y si estamos acá es porque nos merecemos igual que ellos dar la vuelta”.

La hinchada es gran partícipe, siempre. “Es impresionante el pueblo que arrastra el “Canario”. Durante todo este año no ha mermado en ningún momento y nos ha apoyado. Se siente una energía positiva, un cariño sobre los jugadores, el cuerpo técnico y la comisión directiva; tiene influencia en el resultado que, deportivamente hablando, tiene Monumental. Este fin de semana esperemos que no sea una excepción. Tanto desde temprano con la tercera como para la primera. Ellos si logran ganar se coronan Campeones del Apertura, así que eso también habla bien del club y del grupo humano dentro del plantel”, finaliza Ezequiel Marelli quien desde las 15.30 será uno de los 11 que enfrentará al “Globito” en busca de la gloria.