Respecto de la respuesta que recibió de Miguel Fernández tras la comunicación, Paso dijo que el jefe comunal “la aceptó bien y agradeció que se lo hayan comunicado”. “Le hice referencia a que nosotros no somos oposición y que vamos a apoyar todo aquello que sigamos pensando que viene haciendo bien el Ejecutivo, ya que son muchas las cosas que viene haciendo bien, pero sí le vamos a marcar aquello que nos parece que está mal”, indicó.

“Lo charlaría”

Respecto a si se da la posibilidad de asumir como intendente interino, al ser Paso el segundo concejal de la lista con que Cambiemos ganó las elecciones de 2015, y ante la licencia del primero, Alfredo Zambiasio, el entrevistado dijo que hablará con el jefe comunal: “Previamente lo hablaría con él, porque nobleza obliga, y si él cree que al no formar parte de su bloque tengo que hacer un paso al costado, lo haré, o lo charlaremos y veremos la manera en que se puede hacer todo de la forma más democrática posible y que cause la menor cantidad de trastornos. El intendente es Miguel Fernández, el que eligió la sociedad es Miguel Fernández, y yo estoy en esta situación en forma ocasional, no solamente porque eventualmente podría pedir una licencia el intendente, sino porque quien era presidente de bloque y su reemplazante natural lamentablemente está enfermo”, comentó.

Obras

Y en cuanto a cómo se dieron los últimos pasos en torno al nacimiento de Cambiemos+, Paso contó: “Presentamos el anuncio de que nos íbamos a separar del bloque oficialista Cambiemos, no porque no coincidamos con muchos pensamientos ni tengamos una crítica inmediata a lo realizado hasta el momento en lo que hace a la ejecución del día a día. Sí tal vez vemos que se necesita en Trenque Lauquen construir en función de los próximos 30, 40 o 50 años. Si bien es cierto que algunas obras se han hecho, como es el tema del agua y las cloacas en la parte de las cuatro plazas, hay mayores aspectos en los que trabajar como la planificación y la participación ciudadana”.

Así el edil hizo referencia a “pensar en una obra para los efluentes, algo que sabemos que ya está en el límite y requiere una obra millonaria y que va a requerir un tipo de financiamiento porque el Municipio no lo puede realizar solo”. Respecto al tema agua destacó que se está trabajando bien pero que “algunos aspectos no son suficientes para resolver la cuestión”. Y también hizo hincapié en temas sociales y en que “la proyección se ha hecho a corto plazo”, recordando que el último plan estratégico es del año 2000.