Si de saltos se trata, hablar con Santiago

Santiago Madroñal integra el Programa Único de Atletismo (PUA) y es uno de los representantes de mayor nivel que tiene el proyecto. Se trata de un joven cuya especialidad son las pruebas de salto, con predominio en la de largo, donde este año había sido invitado el Grand Prix Sudamericano y por la que posee el récord U18 con 7.15 metros. Pero además tiene muy buenas marcas en alto y triple, acumulando medallas y triunfos en Juegos Bonaerenses y los Nacionales Evita en lo que ha sido parte.

Con 17 años lleva ya unos 5 practicando el atletismo y poco más de 3 dedicado a las modalidades de salto. Hoy seguimos conociendo a nuestros jóvenes deportistas, presente y futuro del atletismo y con una carrera en ascenso. Madroñal habló de cómo pasó la cuarentena en un año donde aspiraba a grandes metas. También contó de sus comienzos, de las pruebas de salto y del grupo PUA, entre amigos, viajes y momentos inolvidables de la juventud.

Pongamos en sintonía al lector. Si en Trenque Lauquen hablamos de pruebas de salto, debemos dirigirnos a Santiago Madroñal. Un joven que domina las tres modalidades en la que es parte. Ha sabio “ganar sin despeinarse” tanto en Juegos Bonaerenses como en Evita.

En el 2017 ganó la prueba de salto en alto siendo Sub14 en los Juegos Nacionales Evita situación que le permitió clasificar al Torneo Sudamericano Escolares realizado en Cochabamba, Bolivia, ganando también la medalla de plata. En los Evita había conseguido 1.66 metros y en el Sudamericano subió a 1.76 metros. Pero Santiago, como todos los chicos, tiene una historia que contar.

Sus comienzos

“Arranqué hace unos 4 o 5 años, más o menos, y como todos fui probando diferentes modalidades dentro del atletismo, desde las pruebas de velocidad, al lanzamiento de jabalina y como en todo uno va viendo en qué se siente más cómodo. Tenía buena velocidad para la prueba de salto en largo así que empezamos con eso, también vi la de salto en alto y me gustó, así que fuimos entrenando y practicando” cuenta Santiago.

Uno de sus Profesores, Sandro Otero, siempre ha remarcado las habilidades de Madroñal para todo tipo de pruebas.

En las tres modalidades del salto sabe lo que es ganar y destacarse sobre el resto. Ahora, en este 2020, sus objetivos están en el salto en largo. “Me dedico a las tres disciplinas pero ahora estoy centrado en salto en largo, un poco en lo que es alto y menos en triple, pero igual se sigue entrenando”, marca.

El objetivo de Madroñal es alcanzar la clasificación al Mundial U20 que se realizará en 2021, pero para eso debe alcanzar una marca de 7.54 metros en salto en largo. Actualmente posee una gran marca de 7.15 metros y había sido invitado al Grand Prix Sudamericano de Mayores. “Fue una gran alegría cuando recibí la noticia. Teníamos para este año una gran expectativa porque sabíamos que íbamos por el Récord Nacional U18 pero se canceló todo debido a la pandemia. Es algo que nos bajoneó mucho. Había otro Sudamericano U18 pero también fue cancelado así que ahora solo nos restas seguir entrenando y lograr la marca para clasificar al Mundial U20 del 2021, que va a ser mucho más difícil, pero no imposible”, sostiene.

En cuanto al Mundial confirmó que buscarán la marca en la prueba de salto en largo, algo “más accesible” en referencia a las otras dos. “Desde la organización van poniendo las marcas mínimas que hay que conseguir para clasificar. En largo es de 7.54 metros, y a esa es la que vamos buscar, ya que en alto es de 2.10 metros, algo que es mucho para mí nivel y en triple creo que está sobre los 15 metros, también algo lejos. En largo no es imposible, pero la cuarentena complicó todo, solo espero este año volver a estar sobre los 7 metros”, dice.

Dichas marcas deben ser conseguidas en Torneos Nacionales o Provinciales, por lo que será difícil, en lo que resta del año, verlo en acción.

Por un centímetro

Verlo en acción a Madroñal es un lujo que como periodista hay que saber aprovechar. Es un joven con un gran futuro, que sabe lo que quiere y además posee las condiciones y el compromiso del entrenamiento.

La historia dice que en Mar del Plata, en el 2018, perdió una prueba de salto por apenas 1 centímetro, al decir de los jueces. Su “rival” de turno era un joven local de General Pueyrredón, los saltos fueron calcados, pero los jueces marcaron la diferencia mínima. Desde afuera se sintieron los rumores y comentarios sobre que “pesó la localía”, pero desde adentro Santiago Madroñal jamás cuestionó ese fallo y junto a su “rival” compartieron animadamente el podio.

Hoy Madroñal recuerda ese día y cuenta: “lo tengo grabado, no me lo olvido más, porque se perdió por muy poco. La duda siempre queda y va a quedar, pero la razón siempre la tienen los jueces. Uno confía en ellos y además te marcan cuando cometés una falta y no se puede cuestionar, tienen un trabajo complicado”.