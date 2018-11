Show del rugby inclusivo con Los Pumpas y Los Bravos

Rugby Inclusivo, el nombre de la doble convocatoria de este fin de semana, que abarcó una charla abierta a la comunidad el sábado por la tarde en el auditorio del Centro Cívico y un partido en la mañana de ayer jugado en la cancha de FBC Argentino –en realidad, fueron varios mini encuentros con distintos equipos que se alternaron-, se cumplió con creces, con un clima que no acompañó para los espectadores pero sí para el deporte.

“La visita del equipo Los Pumpas, integrado por personas con discapacidad, generó una interesante y enriquecedora actividad que comenzó con la charla ‘La Inclusión no es algo que favorece a las PcD sino que mejora a la sociedad y a todos los que participan’. Y siguió después, con un asado agasajo en el quincho municipal”, remarcó el área de Prensa Municipal.

El partido previsto para ayer a la mañana entre Los Pumpas y Los Bravos de Pincén, conformado por jóvenes que están privados de libertad en la Unidad Penal 20, de Las Tunas, fue el primero pero no el único, ya que derivó en una serie de mini cotejos de 12 minutos en los que intervinieron rugbiers veteranos de FBC Argentino y de Genera Villegas y también jugadoras del equipo del club local.

En la cancha de fútbol de Argentino se jugó rugby con ganas, con compromiso, con entusiasmo, con buena onda y con deseos de ganar, aunque en todos los casos, el resultado, obviamente, fue lo de menos. El éxito de la jornada radicó en el motivo que le dio origen: la búsqueda de la integración de los chicos con discapacidad y la reinserción a la sociedad civil de los que hoy están privados de la libertad.

Entre los asistentes estuvieron el intendente municipal, Miguel Fernández, concejales, funcionarios municipales, el presidente del club anfitrión (Ezequiel de la Fuente), familiares de los jugadores, allegados y vecinos.

n Los equipos

Los Pumpas es un seleccionado formado por un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual y facilitadores que comprenden bien el juego, que se reúne cada sábado para practicar mixed ability rugby. Se entrenaron con los All Blacks, jugaron ante los Jaguares y ganaron el Mundial en España. El nombre del equipo surge de dos seleccionados argentinos, Los Pumas y Pampas XV.

Y Los Bravos de Pincén, como se dijo, es el equipo jóvenes que están privados de libertad y se entrenan todos los miércoles en la cancha que hay dentro de la Unidad Penal 20. Son entrenados por un grupo de voluntarios que encaró el proyecto en marzo de 2017 -aunque la gestación se dio durante 2016- con la convicción de que el deporte colabora en el proceso de reinserción social.

Las actividades fueron organizadas por la oficina para las Personas con Discapacidad, a cargo de Adriana Arias, profesores de la Unidad 20, de Las Tunas, y un grupo de voluntarios compuesto por Alejandro Almasqué (San Isidro Club), Fernando Gregorini (Club Atlético San Isidro), Santiago Maffía (Los Tilos), Javier Pizzichini (Los Tilos) y Francisco Barrere (FBC Argentino-Trenque Lauquen), con el acompañamiento del profesor del Servicio Penitenciario Bonaerense José Alberto Ferreyra.

La propuesta surgió a partir de la inquietud de los voluntarios que trabajan en la Unidad Penal, dijo Arias, para agregar que es “muy bueno que con el deporte se trabaje en la inclusión”.