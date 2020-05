Sergio Barbas negó rumores

La ansiedad por salir nuevamente a las calles a realizar actividad deportiva puede más que la misma razón en muchos casos. Así el jueves circuló por las redes y grupos de Whatsapp el rumor de que dos deportes se iban habilitar, como así también las salidas recreativas.

La Opinión se comunicó con el director de Deportes municipal, Sergio Barbas, quien rápidamente negó todo esto. “Es imposible que esto ocurra y no sé de dónde salen esos rumores. Es todo mentira y hay que dejarlo bien en claro. Por lo menos hasta el 10 de mayo no habrá ninguna otra novedad al respecto. Además ya no se pueden mandar nuevos protocolos deportivos porque está todo trabado”, afirmó.

Propuestas

Algunos referentes de deportes de la ciudad han presentado escritos en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Trenque Lauquen con el objetivo de lograr la apertura de estas actividades bajo el razonamiento de “no riesgo”. Pádel, tenis, ciclismo, kitesurf y golf son algunos de ellos. Y desde el ambiente del atletismo también se estaría diseñando un protocolo de seguridad.

Pero desde otros ambientes se cuestionan algunos interrogantes. ¿Se deberán realizar con la máscara de protección ciudadana?

Y ¿Qué atención podrán tener los deportistas en caso de una lesión, en un momento en que los ámbitos médicos y sanitarios deben estar preparados para cuestiones más importantes como el tratamiento del virus Covid-19?

Argumentos

El pádel argumentó que no es un deporte de riesgo bajo estos puntos: no requiere de contacto físico entre jugadores; las canchas poseen un área de 200 metros cuadrados para 4 jugadores y eso posibilita más de 2 metros de distancia; y cada club de pádel del país tomará las mediadas sanitarias correspondientes para el desarrollo seguro del deporte.

Desde el tenis, de mayor dimensión en sus canchas, se marca que respeta el distanciamiento social, es un deporte individual y tiene beneficios físicos y mentales.

Y lo mismo ocurre con el golf, el ciclismo y el atletismo, deportes que de manera recreativa se pueden mantener bajo un rango de “distanciamiento social”.