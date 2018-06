Separan al funcionario de Educación que pidió “inflar” precios de una licitación

Fuentes de la DGCyE indicaron a DIB que a Nicholson se le otorgó una licencia extraordinaria “a efectos de permitir los controles administrativos y judiciales correspondientes para que se desarrolle con la mayor normalidad posible la investigación formalmente solicitada por esta cartera ante la Fiscalía”.

Además, agregaron que el funcionario “queda a disposición para responder administrativa o judicialmente a toda aquella requisitoria que la investigación genere”.

Nicholson, quien se desempeñaba hasta hoy como Director Provincial de Infraestructura Escolar, quedó en el centro de la escena luego de que se viralizara un audio en el que le pide a una empleada “tirar para arriba” un presupuesto de refacción de cocinas en escuelas.

En el audio de WhatsApp, una voz que aparentemente es la del funcionario indica: “María, ahí me acaban de llamar que hay una reunión con María Eugenia (Vidal) el miércoles. Necesito mañana cerrar el tema de las cocinas, sé que no lo tenemos listo, pero necesito inventar los presupuestos que faltan”.

“Ponele el monto que vos calculas por metro, obviamente que no dé números redondos, no sé, un millón cero cincuenta y cuatro”, ordena. Y sigue: “Pasame las 79 cocinas con los montos, que dé alrededor de 80 millones, que fue lo que yo pasé, porque vos me habías dado que las primeras 17 el promedio daba 700.000 pesos y yo lo tiré para arriba y dije que nos iban a costar en promedio un millón, con lo cual 79 cocinas son 79 millones”.

Ofensiva de la oposición

Ante esto, el bloque de senadores de Unidad Ciudadana presentó una denuncia penal ante el Juzgado de Garantías N° 6 de La Plata, por la posible comisión de los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos, administración fraudulenta y malversación de caudales públicos”.

Al respecto, la jefa del bloque de Unidad Ciudadana en el Senado, Teresa García, indicó que la “denuncia penal es para que se investigue la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público por el audio difundido del titular de la DPI pidiendo sobreprecios en cocinas para escuelas por $ 28 millones”.

En tanto, el bloque de diputados del massismo pidió la interpelación del Director de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, para que explique el accionar de su funcionario. La bancada conducida por Rubén Eslaiman aseguró que se trata del “primer hecho de corrupción fehacientemente comprobado del gobierno bonaerense”, por lo que pidió la presencia del ministro “para que informe si ha realizado la correspondiente denuncia penal contra el funcionario y en qué fiscalía se ha asentado”.

En ese sentido, el presidente del bloque Rubén Eslaiman, aseguró que “este grave hecho de corrupción nos obliga investigar a fondo la cuestión, por eso el primer paso es la citación al ministro responsable del área para determinar si este caso no es la punta del iceberg de una estructura de complicidades en licitaciones y obras”.

El viernes pasado el propio Gobierno había pedido a la Justicia que investigue el hecho.

Reclamo gremial

En tanto, desde los gremios reaccionaron ante la situación. “Esta es la peor gestión que ha tenido la provincia de Buenos Aires, por el abandono, por la desidia y ahora nos enteramos que también hay causas de corrupción”, indicó el titular de Suteba, Roberto Baradel.

En tanto, desde ATE le reclamaron esta mañana a Vidal que aparte al funcionario. “Exigimos a la gobernadora y al ministro (Gabriel) Sánchez Zinny la separación inmediata de este funcionario porque hay elementos que comprueban un acto de corrupción”, dijo el secretario general de ATE bonaerense, Oscar de Isasi, y recalcó que “en el audio ser escucha la necesidad de inventar presupuestos e inflar el costos de las tareas de reparación en las escuelas bonaerenses”.

“Este funcionario no solo está vinculado en este hecho sino que a la vez está ejerciendo la persecución a los compañeros militantes y delegados que desempeñan tareas en la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar”, sostuvo en conferencia de prensa. (DIB) FD/JG