Sentido homenaje al ex intendente Font

Un reconocimiento a la figura del ex intendente Juan Carlos Font, con palabras que destacaron sus valores en el plano político y humano, y la aprobación unánime de todos los proyectos pautados en la agenda legislativa, entre los que se destacan la creación del programa de promoción de empleo denominado “MiPyme”, la obra de extensión de la red domiciliaria de gas natural y la autorización al pedido de licencia del jefe comunal, Miguel Fernández –ver pág. 6-, marcaron los puntos más sobresalientes de la 12ma. Sesión Ordinaria que tuvo lugar en la noche del viernes en el Concejo Deliberante.

La bandera nacional izada a media asta, fuera del edificio y en el interior del recinto, y la realización de un minuto de silencio en honor a la memoria del ex intendente y ex concejal por la Unión Cívica Radical fallecido en la tarde del martes pasado a los 64 años de edad, marcaron el comienzo de la Sesión.

El primer concejal en pedir la palabra fue Ricardo Paso: “Con Carlitos viví momentos muy gratos, trasmitía y enseñaba mucho en sus mensajes; es por eso que siempre le guardé un gran afecto, respeto y admiración. Me ha enriquecido muchísimo en la política, era una persona muy generosa”.

n Un gran gestor

El concejal de Cambiemos+ subrayó en su exposición el aporte que Juan Carlos Font hizo por su comunidad y enumeró obras emblemáticas que se ejecutaron durante su gestión como intendente (de 2003 a 2007) como la millonaria inversión en desagües pluviales en la calle Uruguay que terminaron con décadas de inundaciones y la remodelación del predio del Ferrocarril, pero especialmente recordó la obra del Centro Cívico: “Un día me presenté en la Municipalidad y le dije a Carlos que Trenque Lauquen tenía una oportunidad que no podía perderse; le presenté a unos amigos a los que venía asesorando como abogado, los ex empleados de La Primera denominados ‘Los 7 locos’, nos reunimos y le presentamos la propuesta de comprar el edificio. En él surgió la idea de convertir el inmueble en un Centro Cívico”.

“Ésta sería la obra más emblemática de su gestión. Carlitos tomó la posta, se puso a trabajar y llevó la propuesta adelante, como sólo aquellos grandes gestores logran hacer. En este aspecto Trenque Lauquen puede estar muy orgulloso de quien fuera su intendente”, agregó el edil, notablemente emocionado durante su alocución.

n Una persona de bien

También se mostró muy consternado al recordar a Juan Carlos Font el concejal de Cambiemos, Alberto Rodríguez Mera: “Fue un hombre digno, se fue dejando una marca, elevando la política al lugar más alto; un hombre de valores, un hombre radical, todos los partidos políticos reconocieron en él a un persona de bien, con ideología, que siempre la puso al servicio del pueblo y que marcó en este Concejo Deliberante una línea de conducta ética que quedará marcada en el reconocimiento de un pueblo que después lo llevó a ser intendente”.

En un mismo sentido se expresó la presidenta de la bancada de Unidad Ciudadana, Mónica Estévez, en representación de su bloque pero también, dijo, del Partido Justicialista: “Font fue un político de raza, antepuso su ideología incluso cuando disentía con las de su propio partido, y eso es muy importante y merece ser reconocido”.

Su par del Frente Renovador, el concejal Jorge Jordán, manifestó a su turno que el mejor homenaje que puede rendirse a la memoria de Font es “continuar con los valores, con el trabajo honesto, con el compromiso que dejó con su pueblo, siendo un hacedor. Después de terminar con su mandato, él podía caminar las calles con la frente en alto”.

n Propuesta para el Centro Cívico

Finalmente, el presidente del HCD, Claudio Figal (Cambiemos+), contador municipal durante la gestión de Font, manifestó que el ex intendente fue su mentor: “Simplemente quiero agradecerle por lo que me enseñó, por las puertas que me abrió y el lugar que me otorgó. Donde estés Carlos, vaya mi reconocimiento, gracias por todo y nos volveremos a encontrar en algún momento”, señaló, para luego informar a sus pares que en el corto plazo presentará un Proyecto de Ordenanza proponiendo que el Centro Cívico “La Primera” lleve el nombre de Juan Carlos Font.

El emotivo momento que dio comienzo a la 12ma. Sesión Ordinaria dedicado a distinguir al ex intendente culminó con el aplauso de todos los presentes en el recinto.