Senior: cuatro líderes dejó la segunda fecha

La segunda fecha del Torneo Intermedio del Fútbol Senior se jugó ayer por la mañana bajo un día gris y muy fresco en las canchas de la ciudad y la región. Para los veteranos de nuestra Liga este segundo capítulo dejó a cuatro equipos en lo más alto, cuatro formaciones que lograron encadenar dos triunfos consecutivos. Uno de ellos es Ferro Carril Oeste, el campeón del Apertura, que no baja su nivel de juego sosteniendo ser el equipo a vencer. El “Verde” ganó ayer fuera de casa. Esta vez la víctima terminó siendo un equipo fuerte como lo es Barrio Norte de América, donde el “ferroviario” se impuso con un claro 4 a 1. El “Decano” también sumó de a tres luego de golear por 6 a 0 a Tres Llantas; Progreso se impuso a Independiente de Rivadavia en 2 a 1; y Las Guasquitas, el cuarto líder, que superó a Monumental por 3 a 2 en cancha del “Canario”. Además la fecha tuvo el triunfo por 5 a 3 de Barrio Alegre sobre Unión de Roosevelt; y el empate en 1entre Mapuche de América y Atlético Trenque Lauquen.

La fecha se cerrará hoy con el partido entre Atlético Rivadavia y Racing de Fortín Olavarría que debió ser postergado ya que ayer la cancha no estaba en condiciones.

n La tercera

El Fútbol Senior seguirá el próximo domingo con esta lista de partidos: Argentino vs. Monumental;

Unión de Roosevelt vs. Progreso; Ferro Carril Oeste vs. Atlético Rivadavia; Las Guasquitas vs. Barrio Alegre; Atlético Trenque Lauquen vs. Tres Llantas; Racing de Fortín Olavarría vs. Mapuche

Independiente vs. Barrio Norte.