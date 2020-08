Senado: polémica entre el oficialismo y la oposición por el ingreso del traslado de jueces

Se trata de los expedientes de los camaristas porteños Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi: ambos intervienen en causas sensibles para el kirchnerismo, pero sus traslados no pasaron por el Congreso y ahora el oficialismo pretende dar marcha atrás con esa decisión.

La polémica de esta tarde se debió a que horas antes de la votación la jueza en lo contencioso administrativo federal Alejandra Biotti ordenó al Senado suspender el tratamiento de ambos expedientes al presumir que iban a ser debatidos sobre tablas.

Sin embargo, el oficialismo les dio hoy ingreso al Senado y los giró a la comisión de Acuerdos, sin cuya aprobación ningún pliego puede avanzar. No obstante, Juntos por el Cambio reclamó al señalar que debe considerarse el inicio del tratamiento cuando el expediente ingresa al cuerpo.

En el debate, la senadora Anabel Fernández Sagasti dijo que la magistrada se había confundido y que “la lectura se realiza para todos y cada uno de los pliegos que envía el Poder Ejecutivo al Senado” y agregó que “debe realizarse porque entra a jugar un bien fundamental que es la publicidad de los actos de gobierno”.

“El trámite de ingreso lo que intenta hacer es cubrir un bien público muy importante que es el derecho de la publicidad de los actos de gobierno. No entraña de ningún modo darle tratamiento a los acuerdos”, aclaró.

En cambio, el jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, pidió que se “proceda al apartamiento de los pliegos para dar lugar a la medida cautelar” exigida por la magistrada.

“Debemos hacer gala de que, independientemente de que nos guste o no un fallo, los fallos se cumplen. Si no estamos de acuerdo, existen recursos para revertir la decisión de un juez. Lo que no podemos es alegar una especie de desacato público. Es un mensaje preocupante y peligroso”, alertó. (DIB)