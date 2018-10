Semifinalistas en la FNHBA

El Torneo Oficial 2018 de la Federación Noroeste Hockey de Buenos Aires (FNHBA) se encuentra en momentos de definición. El fin de semana se jugaron, en América y Pehuajó, los cuartos de final tanto de primera como sexta división para conocer así a los planteles semifinalistas. Y Trenque Lauquen sigue demostrando que su hockey continúa pisando fuerte, por eso tendrá representantes en esa instancia.

A partir de esto el 3 de noviembre se jugarán todas las semifinales.

En primera

El sábado, desde las 10, la primera categoría disputó los encuentros de cuartos de final en la cancha de Barrio Norte (América). El primer encuentro tuvo a Atlético Rivadavia y Barrio Alegre donde las locales se hicieron fuertes al imponerse por 3 a 2. El plantel de Ferro Carril Oeste accedió a semifinales luego de ganarle 2 a 0 a Santa María de Pehuajó y fue empate por 2 a 2 el duelo entre Barrio Norte y Argentino A. Pero como las dueñas de casa tenían ventaja deportiva las trenquelauquenses no pudieron avanzar. Aunque la otra línea del “Decano”, Argentino B, se quedó con el partido ante Juventud Unida para así avanzar.

De esa manera, los cruces de semifinales de primera división quedaron así: Argentino B vs. Atlético Rivadavia y Barrio Norte vs. Ferro.

La sexta

En cuanto a los planteles de sexta división de la FNHBA, tuvieron acción el domingo en la cancha sintética municipal de Pehuajó. Y sólo un equipo de Trenque Lauquen accedió a semifinales, instancia por la que también habrá acción este sábado.

A las 10 se dio inicio a los encuentros de cuartos de final, donde Barrio Norte ganó por 5 a 1 a Barrio Alegre y el clásico quedó en manos de Argentino, que se impuso por 4 a 0 ante Ferro. Además Santa María goleó por 10 a 0 a Juventud Unida y Atlético Rivadavia venció 8 a 1 a Pellegrini.