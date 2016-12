Sembrar el caos

La inmensa mayoría de la población sigue estos hechos por los canales televisivos con resignación. Nada indica que la gente tenga algún nivel de preocupación; más bien se lamenta interiormente por aquellos que pretenden estimular el conflicto por el conflicto mismo. Grupos absolutamente minoritarios buscan que el gobierno reaccione con violencia y que las fuerzas de seguridad reprima y provoque heridos y algún muerto. Pero estas maniobras son muy conocidas; no tienen nada de original. Así que pueden seguir haciendo reuniones asamblearias que sólo logran provocar el repudio del común de la gente que no quiere que le arruinen la festividad de la Navidad y Año Nuevo.

Hay mucha gente que sufre necesidades y tendría motivos para protestar. Esto ocurre en el país desde que tenemos memoria. Pero también conoce los límites y no está dispuesta a seguir la prédica de ciertos charlatanes de turno.

En un país poblado mayoritariamente por hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes, conoce desde lejos la problemática social, donde había familias numerosas y necesidades básicas insatisfechas, pero jamás le sacaban el cuerpo al trabajo duro, mientras se preparaban para enfrentar los desafíos del progreso. Por su lado, los pobladores originarios fueron los primeros ocupantes de una tierra que les pertenecían, pero muchas veces y a su pesar, hicieron causa común con los que bajaron de los barcos, forjando en común el progreso de una Argentina producto del sudor y la inteligencia.

También están los auténticos luchadores sociales; los que desde la militancia política, desde el periodismo, desde los lugares de trabajo, peleaban duro por las reivindicaciones sociales, y cuyas únicas armas fueron las voces desplegadas hacia todos los confines poniendo el cuerpo y las ideas. Algunos agitadores de hoy, no han inventada nada.