Semblanteando la Navidad

Como la lluvia, la puesta del sol o el avistamiento de la primera estrella… como esos fenómenos que sobrecogen al hombre desde siempre. Desde que se asomaba a la boca de las cavernas hasta hoy cuando logra despegar la vista de una pantalla digital.

Como todo eso… la sola palabra Navidad amasija el paso de los siglos, desde que nos animamos a numerarlos, con el soplo vivificante de la ultimísima novedad.

Parafraseando a Horacio Rega Molina (¿Por qué la lluvia nos conmueve tanto?) bien podríamos reflexionar ¿por qué Navidad nos conmueve tanto? La respuesta desde el costado de la fe (profesada y no declamada), es más que obvia, casi una perogrullada: es adherir gozosamente a la memoración del nacimiento del Hijo de Dios con todo lo que ello implica. Es una fecha religiosa que atraviesa al creyente como una dulce espada y salpica de gozo íntimo a todo lo que nos rodea: la familia, los amigos, el lugar de trabajo, los grupos de pertenencia, el barrio. Y se la vive en ese sagrado tsunami que es la fe, la que voltea barreras y arrasa los corazones.

N Una sana pandemia

No todos (y eludo a propósito la conjunción “pero” que sesga tantas cosas) viven así la Navidad. Están los agnósticos, los ateos, los que alimentan diversas ideas sobre la trascendencia o la niegan, los indiferentes, los confundidos. Son muy pocos los que logran escapar de esta sana pandemia que es el espíritu navideño.

Navidad es la fecha en la que todo parece potenciarse: las alegrías, los dolores por las enfermedades y las ausencias, las angustias existenciales, las ganas irrefrenables de crecer y las dubitaciones por la inexorabilidad del paso de los años y de la muerte.

Aletean las ganas de reconciliarnos con el otro al que le dimos (y nos dio) vuelta la cara. Curiosamente, o no tanto, a nadie se le ocurre odiar más en Navidad. ¿Por qué será?

Es tan difícil sustraerse al saludo navideño… aunque no lo sintamos desde las tripas, aunque suene a hueco… de alguna parte brota y hasta se escapa, como un jirón que se arrancó solo de un rinconcito del corazón. Es que, aún cuando se lo despoje de su origen religioso. Navidad conserva intacto su poder convocante.

N Y algo debe haber…

Sí, algo debe haber. Seguro que lo hay. (Me animo a decir: por algo será; aunque la frase retrotraiga a tiempos oscurísimos. Las palabras son inocentes).

De otra manera no se podría entender que los aires de Navidad sigan soplando a pesar de las guerras armadas o ideológicas, de las riquezas obscenas y del lumpen; de que creamos en los postulados de Darwin y aceptemos como formas de vida los fulgurantes y a veces inentendibles cambios en la vida de la humanidad.

De una u otra forma, por estas horas todos estamos preparando, religiosamente o no, la Navidad. Pensamos en la comida y escuchamos villancicos sin discutir de dónde vienen. Alguna vez cantamos a Thannenbaum, Stille Nacht, Adeste Fideles o Jingle bells y no pensamos en colonialismo cultural. Eso sí, agradecemos que hayan aparecido el huachitorito, la vaca corriendo por el callejón apurada por dar su leche para el Niño Dios. Por haber cantado con Leonardo Favio algo de la historia de Doña María “… que tiene un ranchito de lata en la villa/ con mucha esperanza y alguna estampita”. O con Alejandro Mayol aquello de “… un buey y un borrico contienen su aliento/ ante el Dios con hambre /que recién nació”. Y para coronar, esa catedral musical que es Navidad nuestra, la que nos anticipa que la de hoy es “…noche anunciada, noche de amor”.

Cada cual pondrá sobre su mesa lo que pueda (muchos no podrán), se tendrán en cuenta las recomendaciones de Cormillot o se comerá hasta quedar ahítos, suplicando un Alikal; se beberá razonablemente o hasta perder ignominiosamente la conciencia del lugar y de la fecha.

Aceptaremos los regalos del Niño o los del migrante Papá Noel, avezado conductor de renos, bien abrigadito y sin quejarse jamás del calor. En alguna parte subsistirán las románticas serenatas y en otras se bajará una App que regale la música que querramos, tenga que ver o no con la fecha convocante.

Quizás alguien guarde de recuerdo un puñado de polícromas tarjetas de Navidad mientras otro comparte los mensajes del Whatsapp.

n Tanto ayer y tanto hoy en esta noche…

Navidad, como cada cual la viva, se parece a una hoguera que todos rodeamos. Y el fuego nos aherroja los ojos sin que nos demos cuenta. Sin que podamos ni querramos sustraernos. Quizás dancemos como los pueblos primitivos, hechizados por las llamas. O nos quedemos quietos frente a ese fuego que estuvo, está y estará.

Navidad no tiene edad. En cada siglo, en cada cultura se viste distinto, se monta diría un Drag Queen. Y se muestra después sin tapujos ni falsos pudores, aceptando y llamando a todos, también a aquéllos que se urtican con los mensajes de paz y de amor, los que desvían la vista de la estrella, de las estrellas. Los que llegan a putearla porque les escarba impiadosamente el corazón y las nostalgias.

Por eso no buscamos hoy explicaciones teológicas o sociales para la fecha. Mejor semblantear la Navidad, pensar en todos los rostros que por estas horas se disponen a vivirla como quieran o puedan.

Porque como viene sucediendo con la lluvia, el sol y las estrellas a lo largo de los tiempos, nos preguntamos por qué Navidad nos conmueve tanto. Ojalá encontremos la respuesta.