Semana de regreso para varios deportes

Desde el sábado ciertos deportes individuales al aire libre han retomado sus actividades, ya sea de manera recreativa como de enseñanzas.

El golf fue el que primero dio el paso con sus jugadores recorriendo los links del Trenque Lauquen Polo Club, siempre siguiendo un estricto protocolo de seguridad. El lunes fue el turno del tenis y tiro con arco, y en estos días del pádel. Ocurre que estos deportes se realizan en instituciones las cuales han tomado sus recaudos y medidas preventivas.

Además tanto en tenis como en pádel se debieron acondicionar las canchas tras dos meses sin usarse. Ayer el profesor Alejandro Farías retomó las clases de tenis en el Club Barrio Alegre, al igual que Pablo Fabris, en el FBC Argentino. También en Argentino ayer al mediodía se dio el primer turno de pelota paleta.

Sin dudas esta ha sido una gran semana para los instructores quienes llevaban un par de meses sin poder trabajar. Y a la espera también están los profesores de pilates, gimnasia, patín y los gimnasios, actividades deportivas que se realizan en espacios cerrados y que aguardan su habilitación.

Raqueta en mano

En Barrio Alegre y el FBC Argentino el deporte comenzó a tener un nuevo nacimiento. El tenis puso primera con clases y algunos turnos. El profesor Alejandro Farías ayer por la mañana logró volver a trabajar en tanto que Pablo Fabris, en Argentino, lo hizo el lunes.

Hubo jugadores e instructores ansiosos por volver a las canchas, tomando los recaudos necesarios. Y Farías contó: “Hoy (por ayer) arranqué a las 10 con la primera clase y estoy hasta las 17.30. Tenemos que higienizar bien todo, cada jugador debe traer su alcohol en gel y la entrada al club se debe hacer caminando, ya que los autos se dejan sobre calle Wilde”.

Por su parte, desde el FBC Argentino explicaron que “para poder utilizar las canchas, ya sea tomando clases o solicitando un turno, es indispensable estar al día con la cuota de socio del club y la de abonado a tenis”. “Las canchas están habilitadas para tomar clases de tenis y también para jugar de 2 o 4 jugadores. Les pedimos tomar los recaudos y cuidados pertinentes, solicitando los turnos con la idea de que no se junten con los que tienen el turno posterior. Por disposición se podrán utilizar las canchas de lunes a sábado, hasta las 17.30 horas, y domingos, hasta las 13”, explicaron.

Paleta

También en Argentino ayer se pudo ver a los primeros pelotaris, y contó Martín Butti, uno de los referentes de la paleta: “El protocolo se aprobó el lunes así que empiezan hoy (por ayer) en cancha abierta. Es un protocolo similar al de todos los deportes, con las condiciones estrictas de higiene, donde se debe higienizar las pelotas y paletas, todo a cargo del responsable de la cancha y al club solo entran los 4 jugadores que van a jugar ese turno que es de una hora”.

El pádel

Un deporte que también vuelve a tener actividad es el pádel en el camping del “Celeste”. En este caso se dio cuenta del protocolo a cumplir que marca que “los jugadores deberán asistir al establecimiento con su respectivo barbijo o tapaboca”. “Se recomienda llegar 15 minutos antes de tomar el turno para realizar el check-in. Deberán completar una declaración jurada manifestando su buen estado de salud y se controlará la temperatura. Se realizará desinfección con alcohol al 70% de elementos propios y podrán asistir al establecimiento los jugadores sin acompañantes. Quedan excluidas las personas de grupo de riesgo”, señalaron y remarcaron: “Aquel que no cumpla con el protocolo correspondiente no podrá ingresar a la institución”.

Tiro con arco

En cuanto al deporte de los arcos y flechas, el lunes el grupo Caciques Trenque Lauquen volvió al ruedo con sus prácticas en el predio que se encuentra frente al Cementerio. Allí llevan ya un par de años entrenando, donde han puesto unos blancos y practican diariamente.

Mientras que los arqueros de Barrio Alegre aún deben esperar. Así lo confirmó Rubén Islas, señalando: “Tenemos un protocolo de Federación y a su vez la Municipalidad diagramó uno propio donde se marca el uso del barbijo. Nosotros buscamos que durante el momento del tiro no usar el barbijo ya que es un elemento que puede llegar a engancharse en la flecha o en la cuerda, así que se hizo esa salvedad en el momento del tiro para no usar el barbijo pero luego si hay que tenerlo siempre puesto. Así que ahora deberemos esperar si desde la Municipalidad nos habilitan nuestro protocolo con ese cambio que pedimos, por ahora en Barrio Alegre no está habilitado”.