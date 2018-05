SEM: proponen que por un tiempo determinado convivan ambos sistemas

La Cámara de Comercio e Industria de Trenque Lauquen convocó a comerciantes del sector céntrico que están dentro del radio de influencia del nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) con el fin de intercambiar opiniones y escuchar las inquietudes de los socios de la entidad respecto de la problemática que les ha generado la implementación de este nuevo sistema en el centro comercial de la ciudad.

Desde la entidad que preside Ricardo Sacco explicaron que “desde su implementación, el 4 del corriente mes, se ha observado en el área involucrada una afectación generalizada en la actividad comercial, caída en las ventas por la mañana, y un aspecto de desolación principalmente sobre nuestra tan prestigiosa Avenida Villegas”.

Asimismo se informó que entre las causas expuestas por los comerciantes en la reunión que se concretó el jueves por la noche en la sede de la Cámara y que giran en torno a dos ejes fundamentales: la “cuestión económica y las propias del sistema” se encuentran: “la falta de información y señalización, las que generan gran confusión entre los vecinos de nuestra ciudad y más aún entre los visitantes de localidades vecinas o que están de paso por la ciudad, inconvenientes para las personas mayores o no idóneas en el acceso a la aplicación ya que no es fácil bajar la aplicación a los dispositivos móviles, no todos los teléfonos celulares son compatibles para el sistema y la señal de Internet o conectividad en la vía publica no está a la altura de la aplicación”.

También se puso de manifiesto que “la aplicación es limitada, ya que permite la carga solamente de hasta 8 patentes y no se pueden cargar más de una en forma simultánea y no existe la cantidad de bocas de expendio acordes al radio de acción del SEM”.

n Cambio

En este sentido el titular de la Cámara, Ricardo Sacco reconoció que “todo cambio genera aceptación y rechazo, y que requiere de un tiempo de adaptación para las partes involucradas; pero no podemos dejar de escuchar y acompañar a los comerciantes ante esta problemática puntual que afecta y castiga a un sector de la ciudad y compromete económicamente su actividad comercial”.

Por tal motivo adelantó que elaboraron una serie de sugerencias que serán elevadas al municipio para su consideración:

n Que convivan ambos sistemas, el nuevo y el anterior, mixto por un tiempo determinado.

n Que se amplíe la cantidad de puntos de venta y estén mejor distribuidos.

n Que los chicos que realizan control en la calle vendan las tarjetas y/o carguen la aplicación.

n Que se permita un tiempo de “uso” de 20 minutos sin costo y se fraccione con costo el tiempo restante en la primera hora

n Que la aplicación sea ilimitada para la carga de más de ocho patentes y en forma simultánea, ya que hay comercios que lo están bonificando a sus clientes.

n Que los comercios tengan la opción de tener talonarios en sus negocios y le puedan obsequiar y/vender al cliente como atención el período de estacionamiento.

n En el sistema mixto, incentivar el uso de la aplicación cobrando más barato y pudiendo fraccionar la hora; y a quien utilice la tarjeta se le cobre un adicional y sea por período de hora completa.

n “No es ágil”

Sobre la convocatoria Sacco confirmó que “el objetivo era escuchar a los socios y comerciantes del sector céntrico que están preocupados por las consecuencias de la implementación del nuevo SEM, queríamos conocer sus inquietudes y ver qué se puede hacer para que esto mejore, ya que por lo que se observa el sistema no es ágil y tampoco operativo”.

Por tal motivo dijo que “queremos pedirle una reunión al Concejo Deliberante y al intendente para plantearles algunas sugerencias, sobre todo para que la aplicación del nuevo sistema no sea tan abrupto y que durante un tiempo prudencial convivan los dos, el nuevo y al anterior, hasta que la gente tome conciencia”.