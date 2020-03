Selecciones, Ferro y Barrio Norte deberán esperar por nuevas fechas de competencias

La Confederación Argentina de Hockey (CAH) confirmó la postergación de los Campeonatos Regionales de Clubes que estaban programados para los próximos días debido a la emergencia sanitaria que rige en el país para evitar la propagación del coronavirus. Esta medida involucra directamente a 2 clubes de la Federación Noroeste de Hockey, Ferro Carril Oeste de Trenque Lauquen y Barrio Norte de América que iban a disputar el Campeonato Regional “D”, en Pigüé.

El torneo estaba estipulado para jugarse del 26 al 29 de este mes y, según informó la CAH, la posibilidad de reprogramación del mismo será informada oportunamente.

Asimismo desde la CAH se informó, ayer, la suspensión de varios Campeonatos Nacionales de Selecciones, donde se ve afectado el equipo Sub19 de la Federación Noroeste que tenía fecha para disputar en Mar del Plata, del 7 al 10 de mayo. Debido a todo esto es que desde la misma Federación del Noroeste se lanzó un comunicado, firmado por los entrenadores Luis Colman, Pedro Ribot, “Juani” Etchegaray y Matías Gorriz, donde se les pide compromiso a sus jugadores para entrenar desde casa con el cuidado correspondiente.

n Ferro y el “Trula”

Era una competencia importante y esperada para los dos clubes. En Trenque Lauquen, la primera división de Ferro Carril Oeste, mejor equipo del 2019, aguardaba con ansias este certamen luego de un arduo trabajo para recaudar fondos.

Fue mediante una conferencia realizada la semana anterior que se había presentado de manera oficial el torneo de la Confederación Argentina de Hockey.

De la misma, participaron el intendente Facundo Castelli, el presidente de la Federación de Hockey del Sudoeste Bonaerense, Matías Giraudo, el presidente del Club Atlético Independiente, Fernando Más y el jefe de Deportes municipal, Emmanuel Fregeneda.

“Es un torneo que organiza la Confederación Argentina de Hockey para Primera División. A nivel nacional, la CAH tiene dividido el país en cinco regiones y organiza el Nacional “A” con los ocho mejores equipos y el Nacional “B” con los siguientes ocho equipos. Y a partir de ahí, cada una de las regiones cuenta con tantas categorías o tantas letras como cantidad de clubes que se anoten para participar.

La región bonaerense, que es toda la provincia de Buenos Aires, está formada por las categorías A, B, C y D.

“Como presidente de la Federación de Hockey de Sudoeste, no puedo dejar de destacar la importancia que le ha dado la Confederación Argentina. Históricamente, se realizaba en ciudades grandes como Bahía Blanca, Mar del Plata y Junín.

Hay ciudades con mayor capacidad hotelera y de recepción, sin embargo eligieron a Puan y Pigüé. Esto hace ver cómo estamos creciendo con el hockey a nivel regional. Además, es un orgullo poder anunciarlo en la localidad a la que pertenezco,” remarcó.

n Los equipos

La competencia de Primera División de Hockey Femenino, perteneciente a la región bonaerense, disputará en paralelo el “Torneo C” en Puán y el “Torneo D” en Pigüé.

En Puán: Argentino de Rojas (Asociación del Oeste de Bs. As.); Argentino (Asociación Bahiense); Social Junín (Asociación del Centro de la provincia de BS. As.); Saladillo H. (Federación Tandilense); Banco Provincia (Asociación Marplatense); CAE (Federación Tandilense); Club Atlético Independiente de Puan (Federación Sudoeste) y Los Miura de Junín (Asociación del Oeste de Bs. As.)

En Pigüé: Once Unidos de Mar del Plata; Atlético 9 de julio; Sarmiento de Junín; Banco Nación (Asociación del Centro de la Provincia); Ferro Carril Oeste de Trenque Lauquen; Villa Gesell Hockey Club; CEF de Pigüé; Club Atlético Ventana; Villa Mitre, de Bahía Blanca; Belgrano (General Belgrano); Barrio Norte de América, y Boca Juniors de Coronel Suárez.

n Sin selecciones

La Confederación Argentina de Hockey (CAH) lanzó ayer un comunicado oficial donde ratificó la suspensión de varias citas importantes previstas para abril y mayo. El informe dijo “por medio de la presente circular y en virtud de las razones que son de público conocimiento, hemos tomado la decisión de postergar los Campeonato Regionales de Clubes (CRC) y Campeonatos Argentino de clubes de pista como así también los Campeonatos Argentinos de Selecciones Sub19 damas y caballeros a realizarse en los meses de abril y mayo con el objetivo de minimizar el impacto sanitario de la propagación del Covid-19

Es así que para la Federación Noroeste de Hockey las chicas del Sub19 deberán seguir aguardando ya que ha sido suspendido el Campeonato Argentino Sub19 de Ascenso que se iba a llevar a cabo en Mar del Plata, del 7 al 10 de mayo.

El resto de las citas suspendidas son, CRC “B” NOA de damas y caballeros, en Tucumán (16 al 19 de abril); CRC “C” NOA caballeros, en Tucumán (del 16 al 19 de abril); CRC “B” NEA de damas y caballeros, Santa Fe y Esperanza (del 16 al 19 de abril); CRC “B” Centro Cuyo de damas, en San Rafael (del 16 al 19 de abril); CRC “B” Bonaerense de damas, en Mar del Plata (del 16 al 19 de abril); CRC “B” Patagonia de damas, en General Pico (del 16 al 19 de abril); Campeonato Argentino de Selecciones Sub19, en Salta (del 7 al 10 de mayo); y Campeonato Argentino de Clubes Mayores de pista, en Comodoro Rivadavia (del 14 al 17 de mayo).

La posibilidad de reprogramación de los mismos será informada oportunamente en virtud de la Emergencia Nacional sanitaria del Covid-19. Cabe destacar que las medidas tomadas son dinámicas y serán adoptadas en función de la evolución del Covid-19 y las recomendaciones formuladas por las autoridades nacionales.

Solicitamos a todas las Entidades Afiliadas que informen a la CAH todas las nuevas disposiciones provinciales y/o municipales que impacten en la realización de Campeonatos Argentinos.