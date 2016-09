Seguridad, tarifas, la posible visita de Macri y las motos

Facebook

Gesto

Vecinos destacaron el gesto de las alumnas de los dos cursos de cocina para Comedores Escolares del Centro de Formación Profesional Nº 402, a cargo de la profesora Marcela Ortiz, que se sumaron a la movida solidaria por “Bauti” Caballero que se llevará a cabo hoy en el Anfiteatro Municipal elaborando tortas, masas finas y alfajores para que sean vendidos. Así Ana resaltó: “Felicitaciones, un notable aporte, habrá que apoyar en el Parque”.

Mientras que Silvia resaltó: “Todos a ayudar en esta causa. Un corazón para Bauti”.

Seguridad

A partir de los conflictos en el ámbito nocturno local y de las reuniones que se han llevado a cabo y se programaron en distintos ámbitos, Augusto opina: “Se habla de las previas y ése es un problema principal, del que son responsables los padres. Después los chicos, y no tanto, salen a la calle en estados calamitosos, y ahí es cuando empiezan los problemas”.

Electricidad

Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar los amparos que dejaban sin efecto los aumentos en las tarifas eléctricas dispuestos por el Ministerio de Energía y que se destacara que dicho dictamen no significa un aval al tarifazo ya que “no resuelve la cuestión de fondo”, Esther resalta que “parece que no se va a saber nunca cómo y cuánto se va a pagar. Un verdadero caos”.

La web

Motos

En el marco de la polémica en torno a las motos que el Municipio adquirió recientemente para el área de Contralor, y tras las observaciones hechas por el bloque del Frente para la Victoria y las explicaciones brindadas por el Ejecutivo, Antonio remarcó: “Si el oferente 2 ofrece además de lo detallado en la licitación: cascos, patentamiento y servicio técnico, puede interpretarse como una dádiva al Municipio, ya que es una manera de decir: ‘Aceptá mi oferta que te doy estos beneficios’. Eso no es ético, y ya de por sí es causa justa de rechazo. Ese mismo ofrecimiento puede rechazarse porque no se ajusta a pliego, es decir no cumple los detalles de la licitación. Por otro lado, si no se presentan más de dos comerciantes no es incumbencia del Municipio, quizás sólo dos comerciantes en Trenque Lauquen puedan cumplir con ser proveedores del Estado. La licitación se abre, si el comerciante no se presenta es su problema, no es obligación que se presenten tres. Hay que agregar que en las licitaciones existe lo que se llama justificación por marca, es decir, se indica qué marca se desea o qué marca no se desea por la razón que se justifique (…)”.

Graffiti

A partir de la noticia sobre que el Grupo Envión realizó la recuperación de un graffiti en el Parque Municipal Villegas, y en referencia a la obra, Luis hizo un análisis. “Lo que me sorprende ingratamente es que la “o” de niño es una bomba y no un pelota de futbol o un globo, o una flor… En fin los niños no merecen que así se los vea”, marcó.

Macri

La posibilidad de que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, visite Trenque Lauquen a fines de este mes junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal generó varias expresiones. Así Graciela señala: “Presidente tenga cuidado con algunas mujeres que lo podrían insultar, como hicieron con la Sra. Gobernadora. Ya está identificada la maestra, bueno, creo que ya le llegó el nombre a usted”.

En tanto, Jeremías responde: “Nunca vi tus mensajes Graciela cuando trataban de yegua y otras especies a la ex presidenta Cristina. Ahhhh no Mauri es diferente, perdón”.

Enzo, por su lado, comentó: “La mayoría de las personas cuando no tiene argumentos consistentes y convincentes por lo general insulta y grita…”.

Y Jeremías añade: “Es cierto Enzo, lo mismo hacían con Cristina”.

Agroquímicos

Con la aprobación en el Senado bonaerense de un proyecto de ley presentado por el senador Alfonso Coll Areco, del bloque Peronismo Bonaerense, para regular la aplicación de agroquímicos en el territorio provincial, y la denuncia desde distintos sectores sobre que la iniciativa es regresiva, Eduardo remarca: “No es la primera vez que los senadores y diputados provinciales violan las leyes nacionales, la Constitución Nacional, el sistema democrático, etc. cuando hacen una ley provincial corrupta. Están destruyendo la democracia. El sistema democrático. Por ejemplo, la Ley 13.569 Art. 9 establece que no es vinculante los efectos de las audiencias públicas. Ese artículo con esa ley viola el concepto de soberanía nacional. Pueblo soberano = autoridad máxima el pueblo sobre el territorio nacional, sobre los recursos naturales del territorio nacional. La Suprema Corte de Justicia votó a favor de los efectos de las audiencias públicas teniendo que ser vinculantes. Elemento fundamental y básico para aumentar las tarifas (…).

Cero kilómetro

Luego de un primer trimestre con baja actividad, el nivel de ventas de vehículos 0Km experimentó un importante repunte gracias al buen momento por el que está atravesando el sector agropecuario. Así lo aseguraron desde distintas agencias de automóviles que funcionan en Trenque Lauquen, y a partir de esto Mauro analiza: “Los ricos mejoran, los pobres empeoran”.

Golpiza

La noticia sobre una mujer que golpeó con saña a una inspectora municipal de Tránsito despertó varios comentarios. Y Belén apuntó: “La violencia no se justifica bajo ningún punto de vista. Pero la mayoría de las veces los inspectores de Tránsito le hacen multas a las personas con menos recursos económicos, he visto muchísimos autos de alta gama en donde se los ve claramente a los conductores hablando por celular, pasando por al lado de los inspectores y éstos haciendo la vista gorda. También hay que replantear los modos en los que los inspectores se dirigen a las personas que le van a realizar la infracción. No justifico las reacciones violentas pero las entiendo desde la lógica de cómo me tratan, trato al otro”.

Por su lado, Carolina escribió: “Pero por favor ¿Que intentan defender? ¿Acaso que otros hagan infracciones justifica o da lugar a que uno también las cometa? Cada uno sabe lo que está mal. Deben mirarse cada uno, no lo que hacen los demás. Dejémonos de j… y defender lo indefendible. Bajo ninguna circunstancia nada justifica tanta violencia, a nadie. Si la inspectora actuó mal se hubiera ido a quejar de la manera que corresponde”.

Marta Cohen

El presente y la carrera de la médica trenquelauquense Marta Cohen son sin dudas destacables. Y tras la nota en el marco de su paso por la ciudad, Marta Graciela destaca: “Felicitaciones por una investigación tan necesaria que da luz sobre un vacío inexplicable en este siglo. Dios bendiga su tarea Dra. Cohen”.

A la vez que María resalta: “Muy buena nota. Me alegra mucho que una persona de esta ciudad se destaque de esta forma a nivel mundial y en un tema tan importante como es la salud. Felicitaciones Dra. Cohen”.

Camiones

Alberto se pregunta “¿Por qué los camiones estacionan en las calles por días, cuando deberían tener un sector de estacionamientos para los mismos por su porte y así no obstaculizan el transito, la visibilidad para salir de los garages y la vista en los domicilios particulares?”.

Whatsapp

Sub 15

Diego destaca el inicio de una nueva campaña del seleccionado sub 15 de la Liga Trenquelauquense de Fútbol. “Vienen de hacer una gran campaña con este mismo cuerpo técnico. Saben de trabajo. Espero que se los apoye de entrada y no que los políticos sólo vayan a sacarse una foto con los chicos si ganan”, comenta.

Residuos

Anabel destaca la iniciativa de la colocación de contenedores especiales de residuos en distintos puntos de la ciudad cabecera. “Ahora será papel de los vecinos utilizar correctamente estos depósitos”, señala.

Escuela de Música

Jorge destacó la reciente incorporación de instrumentos y equipos a la Escuela Municipal de Música. “Se trata de una institución que trabaja con cientos de chicos y que realmente está a la altura de la ciudad. Felicitaciones y muy bien que se siga creciendo”, apuntó.

Por teléfono

Docentes

Una vecina quiere expresar que “los maestros, además de hacer la marcha para echar a Macri necesitan revisar seriamente con qué métodos enseñan en el aula y no faltar tanto y por cualquier cosa”.

Dilma Rousseff

Mario reflexionó sobre el presente político de Brasil y también sobre posturas a nivel nacional. “Políticos opositores de toda raya han salido a acusar como que es un golpe a la democracia la destitución de la presidente de Brasil, como si los senadores que votaron esa decisión no hubiesen sido elegidos por el pueblo. Incluso muchos de ellos eran del partido de Rousseff y avergonzados de su jefa apoyaron los mecanismos institucionales para terminar con su corrupción. Al revés de lo que sucedía en nuestros lares, donde el Congreso era un apéndice del Ejecutivo y nuestro país, aliado de las dictaduras cubanas o venezolanas, sistemáticas negadoras de los Derechos Humanos, y así estuvimos”, expresó.