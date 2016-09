Seguridad en la noche: el presente de una cuestión que preocupa mucho

Luego de un fin de semana marcado por la trascendencia de hechos de violencia con participación de jóvenes en el ámbito de la noche local y regional, distintos análisis se han realizado, y además de marcarse algunas cuestiones interesantes sobre la conducta de quienes son habitúes en los locales de diversión nocturna, se anunciaron nuevas citas para que diferentes referentes sigan abordando este tema.

A partir de una serie de consultas, desde el ámbito de los boliches y otros locales nocturnos señalan que “la sociedad está cada vez más violenta” y que a veces es difícil impedir que ciertas situaciones se den, pues, si bien hay encargados de seguridad en los distintos ámbitos de un local, “puede que un hecho violento se desate en sólo unos segundos y en un espacio donde en ese momento no hay ningún encargado de seguridad”.

Así, el análisis desde éste ambiente es que “todos el mundo está violento y los chicos no escapan a eso, e incluso a veces las peleas se descontrolan más de lo que podía llegar a ocurrir en otros tiempos, cuando no era tan común que un joven pierda la conciencia en una pelea nocturna”.

Además se hizo hincapié en que en un boliche local puede llegar a haber normalmente de 8 a 10 personas trabajando en la seguridad, algo que supone una inversión económica muy importante, aunque esto a veces no alcance para prevenir algún evento, que se puede desencadenar en sólo segundos.

n Las previas

Por otra parte, volvió a hacerse hincapié en el tema “previas” y se destacó que actualmente “la gente en su mayoría no tiene plata para emborracharse en el boliche, de modo que las previas son el momento en que la parte más significativa de los jóvenes consume la mayor cantidad de alcohol”, apuntándose en este caso al papel de los padres en torno a ciertas conductas de sus hijos.

De todas formas también se destaca que desde hace un tiempo los jóvenes han empezado a concurrir más temprano a los locales nocturnos, haciéndose más cortas las “previas”, aunque el panorama respecto al estado en que los jóvenes salen a la calle no ha mejorado mucho según se resalta.

n Conductas

Y otro punto a destacar es que, según la visión de quienes trabajan en el ámbito de la diversión nocturna, los bares, a los que concurren generalmente personas de 26 años en adelante, suelen ser “menos complicados” con el tema violencia que los boliches, a los que mayoritariamente asisten chicos de entre 18 y 25 años, lugares donde incluso se marca que hasta los encargados de seguridad deben padecer varias situaciones negativas, desde agravios hasta agresiones.

En tanto, no se señalaron como un inconveniente mayor las situaciones en las que menores quieren ingresar a un local nocturno y esto no se les permite.

n Reuniones

Respecto a cómo se ha venido tratando esta cuestión durante los últimos meses con la intervención del Municipio y referentes de los comercios nocturnos, cabe recordar que entre marzo y abril el Ejecutivo se reunió con propietarios y encargados de estos locales y en julio también se concretó un encuentro con adolescentes para conocer sus posturas e inquietudes en torno a diferentes temas.

En aquellas citas se habló, entre otras cuestiones, de la colocación de cámaras de vigilancia, no sólo en las cercanías a cada local, sino también para monitorear toda la cuadra en la que haya un comercio de este tipo. Y también se hizo referencia a la limpieza de los locales y sus alrededores, solicitándose a los comercios una especial atención respecto a esta cuestión.

Además, según contó en su momento el secretario de Producción, Marcelo Ombroni, desde la Comuna se pidió a los “bolicheros” una limitación en cuanto al tema venta de alcohol, aunque aquí volvieron a tomar protagonismo las “previas”. Y por último cabe añadir que en aquellas citas una cuestión a la que se le dio mucha importancia, y en la que hoy se continúa trabajando, tiene que ver con el contenido de la legislación local que regula el funcionamiento de los locales nocturnos, destacando ayer mismo el intendente Miguel Fernández que se está trabajando en un proyecto de ordenanza para abordar el tema.

Mientras que también en aquellos encuentros hubo pedidos de parte de los responsables de locales nocturnos para que haya un patrullero por comercio de este tipo los fines de semana, algo que parece difícil, al menos con la infraestructura policial actual, así como se destacó haberse quedado a la espera de novedades con respecto al tema cámaras.

En tanto, se supo además que en el último tiempo no volvieron a concretarse reuniones entre el Municipio y los “bolicheros”, aunque el jefe comunal indicó que se buscará organizar una en poco tiempo.

n En agenda

Aunque con todo esto, sí se puede decir que hoy se desarrollará una reunión en torno al tema, en la que participarán Fernández y referentes de la Secretaría de Seguridad y el área de Juventud.

Así el intendente (quien meses atrás había mencionado que en el proyecto de ordenanza ya mencionado figuraban las ideas de instalar cámaras en los exteriores de los boliches y de que se dé un cumplimiento estricto con las normativas de seguridad vigentes respecto a la cantidad de personas que pueden ingresar a los locales nocturnos de acuerdo a sus metros cuadrados) remarcó que las cuestiones nocturnidad y seguridad “son temas que están en agenda y con los que se apunta a trabajar profundamente en el corto plazo”.